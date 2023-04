„ABBA-Gold – The Concert Show“ kommt am Samstag, 20. April, um 20 Uhr wieder in die Orangerie in Fulda . Mit der Show sind Songs und Lebensgefühl der legendären Popband auch live und mit echten Musikern auf der Bühne zu erleben, heißt es in einer Pressemitteilung der Provinztour Konzert- und Theateragentur.

Wenn Welthits wie „Waterloo“, „Money, Money, Money“, „Thank you for the Music“, „ Mamma Mia “, „SOS“, „Super Trouper“, „ Dancing Queen “, „Chiquitita“ oder „Fernando“ die Hallen elektrisieren, wenn eine Video- Show mit Live-Kamera das Bühnengeschehen faszinierend nahebringt und eine Retro-Licht-Show für Glamour-Atmosphäre sorgt – dann ist es da: dieses einzigartige Gefühl der ABBA-Welt, zu der Optik und Sound ebenso gehören wie das enthusiastische Publikum, heißt es weiter in der Pressemitteilung der Agentur.

Tickets im Vorverkauf

Nicht nur die Kostüme sitzen, ebenso wie die Choreographien, perfekt, auch der schwedische Akzent der legendären Vier aus Stockholm ist originalgetreu zu hören, heißt es weiter.

Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online auf provinztour.de. Ticket-Hotline 0661 / 280 644. Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100 Prozent Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.

Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.