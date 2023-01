Farbenfroh und informativ präsentiert sich der erste Flyer der Kampagne Fairtrade Town Bad Kissingen . „Es wurde Zeit, dass wir etwas haben, was wir Einheimischen und Gästen buchstäblich in die Hand geben können“, freut sich die Leiterin der Steuerungsgruppe, Susanne Wahler-Göbel. Der Flyer wurde in Zusammenarbeit mit einer Kissinger Medien-Agentur entworfen und zunächst für 1000 Exemplare geliefert, heißt es in einer Pressemitteilung der Steuerungsgruppe.

Inhaltlich finden sich ein Umriss der Geschichte Bad Kissingens als Fairhandelsstadt und ein Überblick über das Engagement der Steuerungsgruppe. „Außerdem haben wir die wichtigsten Siegel mitabgebildet, was für eine bessere Transparenz beim Einkaufen sorgt“, so Bianca Key, Vorsitzende des Eine-Welt-Vereins und Ehrenamtliche im Weltladen-Verkauf in der Prinzregentenstraße. Dort sowie in weiteren Kissinger Geschäften mit fair gehandelten Artikeln sollen die Flyer ausliegen, außerdem im Rathaus-Foyer und an touristisch bekannten Anlaufstellen. red