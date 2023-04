Die Eier-Aktion der Vorstands des Bayerischen Bauernverbandes Bad Kissingen ist längst eine Tradition geworden. Wie schon seit mehreren Jahren sind die Vorstandsdamen unterwegs im Landkreis gewesen.

In diesem Jahr wurden in Hammelburg und Bad Kissingen auch mehrere Kindergärten besucht. Die Aktion kam bei den Erzieherinnen und Kindern gut an. Die Frauen liefen außerdem durch die Stadt mit mehreren hundert Eiern und sprachen bei Passanten das Thema Eierverbrauch an. Sie übergaben ein buntes Ei und einen Informationszettel mit Rezepten. Die Beschenkten freuten sich über die kleine Aufmerksamkeit. hla