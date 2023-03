Die Bad Brückenauer Kreisgruppe im Landesjagdverband Bayern hat in ihrer „Fuchswoche“ die Geburtstagsjubilare der vergangenen drei Jahre geehrt. Coronabedingt war dieses vorher nicht möglich gewesen.

Bei dem Zusammentreffen in Motten bei Vereinsmitglied Werner Paltian haben Vorsitzender Christian Büchner, sein Stellvertreter Hans-Jörg Blank und Beisitzer Harm Humbug die Ehrungen ausgesprochen.

Ein Brauchtum ist der Jägerschlag. Mit diesem Ritual wird der Jungjäger in die Reihen der Jäger aufgenommen. Für zwölf Jungjäger und Jäger der Kreisgruppe Bad Brückenau , denen der Jägerschlag bis dato verwehrt worden war, war es jetzt soweit. 2. Vorsitzender Hans-Jörg Blank, gleichzeitig Obmann für den Bereich Jungjäger, und Kreisjagdberater Heinz Müller ließen es sich nicht nehmen, mit dem gebührenden Respekt den Jägerschlag durchzuführen. Vorsitzender Christian Büchner überreichte die Jägerbriefe.

Schließlich fand auch noch die Fuchsstreckenlegung in Motten bei Werner Paltian statt. So wurde dem Raubzeug die Strecke gelegt und wie es Brauchtum ist, durch die Jagdhornbläser der Kreisgruppe Bad Brückenau verblasen. Den feierlichen Akt ließen sich die knapp 80 Teilnehmer auch durch immer wieder aufkommenden Schneefall nicht vermiesen. Vorsitzender Christian Büchner eröffnete die Streckenlegung mit einem Dank an die verschiedenen Reviere, die sich beteiligt haben. Zur Strecke kamen 36 Füchse, fünf Waschbären und ein Marder.

Christian Büchner schaute positiv nach vorne, erwähnte die Änderungen, die der neue Vorstand eingeführt hat, und verwies auf weitere Events. Alle Beteiligten waren großen Lobes für die Veranstaltung und es wurde sehr geschätzt, dass die Jagdhornbläser bei diesem Wetter in so einer Stärke unter ihrer Leiterin Sandra Hornung gespielt haben. red