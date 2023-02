Martina Liske ist regelmäßig zu Gast in der Hescuro Klinik Bad Bocklet . Nun wurde sie für ihre Treue geehrt, teilt die Klinik in einer Pressemeldung mit. Liske, die aus Bopfingen stammt, war 2008 zum ersten Mal in der Klinik .

„Es hat uns wirklich gut gefallen. Die ärztliche Betreuung war klasse“, erinnert sie sich.

Nicht zuletzt deshalb folgten zahlreiche Wiederholungen. Für sie ist es nun bereits der zehnte Aufenthalt in Bad Bocklet . Ihre Treue wurde von Dr. Antje Geier, Kaufmännische Leiterin, gewürdigt. red