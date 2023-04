Vorsitzender Marco Genzler zeigte sich in der Jahreshauptversammlung stolz auf alles, was die Musikkapelle Pfaffenhausen im vergangenen Jahr erreicht habe. Die Musiker hätten hart gearbeitet, um ihr Repertoire zu erweitern, die musikalischen Fähigkeiten zu verbessern und das Publikum mit ihren Auftritten zu begeistern. Für seine in den letzten 37 Jahren geleistete Arbeit wurde Alfons Genzler zum Ehrenschriftführer ernannt.

Alfons Genzler ist seit der Gründung des Vereins 1986 ununterbrochen dabei, hat die gesamten 37 Jahre das Amt des Schriftführers ausgeübt, dabei genau 200 Sitzungsprotokolle verfasst und alle Höhen und Tiefen des Vereins miterlebt. „Jeden deiner Auftritte hast du in Versform festgehalten, wir werden deine Chroniken in Ehren halten“, so der Vorsitzende .

Ein Gedicht des Dankes

Des weiteren stellte er ihn vor als Buchautor, Heimatdichter, Herausgeber von Vereins- Festschriften und Inhaber des Kulturehrenbriefes des Landkreises Bad Kissingen. Auch dieses Mal ließ es sich Alfons Genzler nicht nehmen in Lied- und Gedichtform auf die 37 Jahre zurückzublicken. Er drückte dabei auch die Gedanken eines 80-Jährigen aus und bedankte sich für das große Vertrauen. „Ihr könnt auf mich bauen, ich bin zur Stelle – für meine Musikkapelle“, waren seine Schlussworte.

Enkelin übernimmt

Das Amt der Schriftführerin übernimmt zukünftig seine Enkelin Chantal-Sophie Genzler.

Mit 13 Musikerinnen und 15 Musikern verfügt der Verein aktuell über 28 Aktive. Das Ostergrillen war nach der Pandemie der Auftakt für einen ganzen Reigen an Veranstaltungen im Jahr 2022. Insgesamt habe es fünf kirchliche und elf örtliche Auftritte gegeben, so Vorsitzender Genzler.

Der neu angeschaffte Falt-Pavillon soll dieses Jahr beim Maibaumaufstellen zum ersten Mal zum Einsatz kommen. Daneben seien ein Saxofon, vier Softshelljacken und ein großer Holzkohlegrill angeschafft worden. 2700 Euro seien erwirtschaftet worden, ging aus dem Finanzbericht von Margit Glück hervor.

Drei Neuzugänge trotz Pandemie

„Die Arbeit im Verein läuft, auch wenn ich selbst mal verhindert bin“, freute sich Dirigent Christian Martin. Während es woanders teilweise Auflösungen gegeben habe, seien in Pfaffenhausen über Corona hinweg drei Musiker dazugekommen. Am 6. Mai geht es auf „Eine musikalische Weltreise mit der Musikkapelle Pfaffenhausen “ in der Klosterkirche der Musikakademie Hammelburg . Nach dem Konzert wird zu einem Umtrunk im Serenadenhof eingeladen.

Am Herzen liege ihm auch die Nachwuchsarbeit. Er erwähnte die geplante musikalische Früherziehung in zwei Altersgruppen. Geplant seien ein kostenloses, unverbindliches Testen und ein spielerisches Herantasten an die Musik.

Nachholtermin folgt

Die geplante Ehrung durch den Nordbayerischen Musikbund für Johannes Glück für 25 Jahre aktives Musizieren musste aufgrund eines Krankheitsfalles verschoben werden. Sie wird nachgeholt.

Ortsbeauftragter Detlef Heim bedankte sich bei den Verantwortlichen des Musikvereins und auch für das Zusammenspiel aller Pfaffenhausener Vereine, der Neustart nach Corona sei geglückt.

Danach kommentierte Johannes Glück einen Bildervortrag von Auftritten aus dem vergangenen Jahr. Es erfolgte noch ein Hinweis auf das Maibaumaufstellen am Sonntag, 30. April, am Feuerwehrhaus, zu dem die Musikkapelle, der Sportverein und die Feuerwehr einladen.