Gleich mehrere Vorfälle, bei denen ein E-Scooter-Fahrer oder eine Fahrerin ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war, meldet die Polizei Bad Kissingen vom vergangenen Wochenende.

Am Freitagvormittag wurde in der Kurhausstraße in Bad Kissingen der 34-jährige Fahrer eines E-Scooters für eine Verkehrskontrolle angehalten. Grund war, dass auf dem Roller ein Versicherungskennzeichen noch aus dem Jahr 2022 angebracht war, wie es im Polizeibericht heißt.

Blutentnahme angeordnet

Obendrein stellten die Beamten im Verlauf der Kontrolle beim Fahrer auch noch die Anzeichen eines vorangegangenen Drogenkonsums fest. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet. Nun muss sich der Fahrer wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz als auch wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss verantworten, so die Polizei .

Einer Streife der Bad Kissinger Sicherheitswacht fiel am Freitagnachmittag in der Hartmannstraße in Bad Kissingen ein Jugendlicher mit einem E-Scooter auf, der auf dem Gehweg fuhr. Der 15-jährige wurde von der Sicherheitswacht darüber informiert, dass er mit dem Elektrokleinstfahrzeug die Straße benutzen muss und dass er für den Roller einen gültigen Versicherungsschutz benötigt. Denn dort war auch noch ein Versicherungskennzeichen angebracht, dass noch aus dem Jahr 2022 stammte. Die Daten des Jugendlichen wurden der Polizei übergeben, und es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eröffnet.

Am Samstagvormittag fiel einer Streife in Bad Kissingen eine 31-jährige Frau mit einem E-Scooter in der Theresienstraße auf. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das am Roller angebrachte Versicherungskennzeichen seit dem 1. März nicht mehr gültig ist und somit kein Versicherungsschutz mehr besteht. Daher wurde die Weiterfahrt unterbunden. Ermittlungen sind eingeleitet, so die Polizei . pol