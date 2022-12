Eine 24-jährige Verkehrsteilnehmerin bremste nach Angaben der Polizei ihren Pkw ab, um an der Einfahrt Hammelburg Ost von der B 287 in die Kissinger Straße abbiegen zu können. Durch das Bremsen geriet ihr Auto laut Polizei bedingt durch die Eisglätte ins Rutschen und touchierte die Leitplanke. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro, die Leitplanke blieb unbeschädigt.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Samstagabend, als ein 19-Jähriger mit seinem Fahrzeug von der Hauptstraße in Wirmsthal in die Weinbergstraße abbiegen wollte. Er hatte die Einmündung jedoch zu spät bemerkt und bremste daher laut Polizei auf der Wirmsthaler Hauptstraße stark ab. Auf der schneebedeckten Fahrbahn verlor er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug, der Pkw schleuderte, kollidierte mit einer Hausmauer und beschädigte diese. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2200 Euro geschätzt.

Ins Schleudern kam ein 18-jähriger Pkw-Fahrer in Oberthulba, der mit dem Heckantrieb seines BMW noch keine Erfahrung hatte, so die Polizei . Er verlor mit seinem Pkw am Samstagabend auf der schneebedeckten Kissinger Straße die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Steinmauer. Der Pkw musste abgeschleppt werden. pol