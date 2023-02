Im Rahmen des allmonatlichen Stammtisches des Oerlenbacher Partnerschaftskomitees konnte nach zweijähriger Pause wieder eine „Königswahl“ stattfinden. Bei der Königswahl handelt es sich um ein Ereignis, das in Frankreich alljährlich in Erinnerung an die Heiligen Drei Könige als Neujahrsempfang begangen wird, heißt es in einer Pressemitteilung des Partnerschaftskomitees.

Hierbei gibt es den traditionellen Königskuchen. Im Königskuchen, der „Galette des Rois“, verbirgt sich eine Bohne. Derjenige, der die Bohne in seinem Kuchenstück findet, ist König oder Königin. In diesem Jahr war Joachim Bauer aus Ebenhausen der Auserwählte.

Auch das nächste Großereignis war Thema des Abends. Der Besuch aus der französischen Partnerstadt Douvres-la-Délivrande anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen Oerlenbach und Douvres-la-Délivrande. Zum bevorstehenden Jubiläum werden am Himmelfahrtswochenende vom 18. bis 21. Mai Gäste aus der Normandie erwartet. So macht man im Partnerschaftskomitee bereits konkrete Pläne, um ein ansprechendes Programm auf die Beine zu stellen. Das nächste Zusammentreffen des Komitees findet am Dienstag, 7. Februar, um 18.30 Uhr im Sportheim Ebenhausen statt. Interessierte Bürger aus Oerlenbach sind herzlich eingeladen. Interessenten können sich unter Tel. 09738/1626 oder 09725/4199 melden. red