Der Vorverkauf für die Freilichtbühne des Theaters Schloss Maßbach hat begonnen. Vom 27. Mai bis 9. September laufen wieder drei Komödien und ein Stück für Kinder.

Den Anfang macht „Trennung frei Haus” von Tristan Petitgirard. In dieser überraschenden Komödie voller Situationskomik und Charme steht Trennungsagent Eric plötzlich seiner Ex-Freundin gegenüber. Das Stück startet am Samstag, 27. Mai, um 20 Uhr.

Ab Freitag, 16. Juni, wird dann mit „Emmas Glück“ eine Theaterversion des beliebten, auch verfilmten, Romans von Claudia Schreiber aufgeführt: Max hat einen Autounfall und findet unverhofft sein Glück auf Emmas Bauernhof.

„An der Arche um acht“ sind zwei Pinguine verabredet, sie wollen einen dritten mit in das Schiff hinein schmuggeln. Das Stück für Kinder ab sechs Jahren läuft den gesamten Juli über. Es handelt von Freundschaft und der Frage nach Gott.

Besondere Erinnerungen

Ein besonderer Maßbach-Klassiker ist „Die Perle Anna“. Die Komödie von Marc Camoletti, in der Theatergründerin Lena Hutter vielen Freilicht-Freunden noch in besonderer Erinnerung ist, ist von 4. August bis zum 9. September unter der Regie von Ingo Pfeiffer nun wieder neu zu erleben.

Am Anfang und am Ende der Freilichtsaison gibt es noch zwei Besonderheiten: einen festlichen Tag des offenen Theaters am 27. Mai und das Benefizkonzert des BlueTrainOrchestra am Sonntag, 10. September, ab 19 Uhr auf der Freilichtbühne .

Das Sommerprogramm des Theaters Schloss Maßbach liegt als Flyer aus und kann online auf theater-massbach.de angesehen werden. Das Kartentelefon ist unter 09735/ 235 erreichbar. red