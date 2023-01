Eine Lesung mit Dominik Bloh und seinem Buch „Unter Palmen aus Stahl “ findet am Mittwoch, 18. Januar, um 19.30 Uhr im Bücher Pavillon Bad Bocklet statt, so eine Pressemitteilung des Bücher Pavillons.

Dominik Bloh war noch ein Teenager, als seine Geschichte auf den Straßen Hamburgs begann. Seine Kindheit war geprägt von Lügen, Gewalt und Drogen. Mit 15 sind Gangster seine Idole, mit 16 wirft ihn die psychisch kranke Mutter aus der Wohnung. Es folgt der freie Fall in die Obdachlosigkeit: Nicht wissen, wohin, ständig in Bewegung sein, Hunger, Kälte und Einsamkeit. Trotz allem versucht er, ein Maß an Normalität aufrechtzuerhalten. Zwischen Schule, Hip-Hop, Basketballplatz und dem Überlebenskampf auf der Straße, so die Pressemitteilung.

Das Buch ging in die Spiegel-Bestsellerliste, etliche Talkshoweinladungen folgen, Lesungen ohne Ende, Ruhm und Reichtum. Naja, obwohl… Und was macht Dominik? Er gründet mit einigen Mitstreitern zusammen den Verein Hanseatic Help und engagiert sich in der Hilfe für die, denen es so geht wie ihm bis vor kurzem. Danach wurde „GoBanyo“ ins Leben gerufen, ein Duschbus der in Hamburg an verschiedenen Plätzen steht, um den Menschen von der Straße, kostenlos Privatsphäre und Hygiene zu ermöglichen, heißt es weiter.

Für sein Engagement erhielt Dominik erst kürzlich das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Eintritt verlangt der Buch Pavillion keinen, bittet aber um eine Spende für das Dominik-Bloh- Duschbusprojekt „GoBanyo“. red/Foto: Julia Schwendner