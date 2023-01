Für die diesjährige Sternsinger-Aktion in Arnshausen „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit “ haben sich doch noch einige Kinder bereiterklärt, als Segensbringer zu fungieren. Dennoch werden nicht alle Häuser besucht werden können, aufgrund der Vielzahl der Haushalte, wie die Verantwortlichen informieren.

Aber wer dennoch diese Aktion unterstützen und gleichzeitig einen Segensaufkleber für die Haustüre erhalten möchte, kann dies in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in einem Segenstütchen ab Samstag, 7. Januar abholen.

„ Die Sternsinger “ ist das Kinderhilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland mit Sitz in Aachen. Deren größte Aktion ist die Sternsingeraktion, die gemeinsam mit dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend ( BDKJ ) organisiert wird. Mit der Arbeit in Deutschland werde eine Brücke in die Welt geschlagen, machen die Verantwortlichen deutlich. Diese Brücke heiße „Kinder helfen Kindern“. kam