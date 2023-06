Nach sieben Jahren im Amt scheiden der 1. Vorsitzende der Afrika Hilfe Franken, Reinhard Beichel, und Schriftführer Bernd Greubel aus dem Vorstand aus. Beide haben sich sehr für die Belange des Vereines eingesetzt und wesentlich dazu beigetragen die gesteckten Ziele zu erreichen. Sie haben sowohl an Arbeitseinsätzen in Tansania als auch im Flüchtlingslager Laayun in der Westsahara teilgenommen. Die dort gewonnenen Eindrücke trugen dazu bei, ihr Engagement vor Ort zu steigern. Stolz können sie auf das Geleistete zurückblicken.

In der Jahreshauptversammlung des Vereins wurden ihre Nachfolger gewählt. An ihre Stelle treten als 1. Vorsitzender Dirk Schmitt und als Schriftführerin Sabine Schalke, die auch beide schon bei Arbeitseinsätzen in Tansania dabei waren. Kirsten Sauer als 2. Vorsitzende und Uwe Tobaben als Schatzmeister bleiben im Amt.

Reinhard Beichel setzt sich jedoch noch nicht ganz zur Ruhe, sondern engagiert sich weiterhin als Organisator und Ansprechpartner für die Kleidersammlungen. Bernd Greubel kümmert sich weiterhin um die Altkleiderannahme in Bad Kissingen im Ortsteil Arnshausen. Weitere Informationen über die Vorhaben des Vereinsunter afrika-hilfe-franken.de red