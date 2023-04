In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag waren noch unbekannte Diebe im Landkreis Bad Kissingen unterwegs. Ihr Ziel waren Automaten und saisonale Verkaufsstellen für Lebensmittel, schreibt die Polizei Bad Brückenau in ihrem Bericht. In Bad Kissingen machten sie sich an einem Milchautomaten zu schaffen und brachen einen Spargelverkaufstand auf. Die Ermittlungen führt die Polizei Bad Kissingen. In Geroda gingen der oder die Täter einen Selbstbedienungsladen für Lebensmittel in der Ortsmitte an. Dort rissen sie die Kasse aus ihrer Verankerung und nahmen sie mit. Sie wurde später leer unweit von Geroda weggeworfen. Die Beute dürfte im zweistelligen Bereich liegen. Ein weiteres Ziel fand sich offensichtlich in Bad Brückenau . Auf dem Gelände eines Supermarktes in der Kissinger Straße wurde ein Milchautomat aufgehebelt, der in einem Holzhäuschen dort zur Selbstbedienung aufgestellt ist. Es fehlt das Bargeld aus dem Geldfach in Höhe von etwa 250 Euro. Der angerichtete Sachschaden dürfte in vierstelliger Höhe liegen, so die Polizei . Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen an den Tatorten bemerkt haben, melden sich bei der Polizei Bad Brückenau , Tel. 0971/6060. pol