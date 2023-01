Am Dienstagmittag, kurz nach 12 Uhr, versuchten mehrere Männer , hochwertige Spirituosen aus einem Verbrauchermarkt in der Kissinger Straße zu entwenden. Während einer der Männer das Personal beobachtete, bediente sich ein Zweiter an den alkoholischen Getränken und lud diese in einen Einkaufswagen. Eine dritte verdächtige Person wurde von Mitarbeitern des Marktes zudem im Umfeld festgestellt, heißt es im Bericht der Polizei .

Eine aufmerksame Kassiererin konnte demnach letztendlich den Diebstahl verhindern. Die Tatverdächtigen flüchteten. Die bereits in einen Einkaufswagen eingeladenen Alkoholika hatten einen Wert von annähernd 1000 Euro.

Die einzig mögliche Spur zur Ermittlung der Täter ist derzeit ein Hinweis auf ein Fahrzeug, das sich rasch vom Parkplatz entfernt haben soll. Ob dies aber tatsächlich im Zusammenhang mit der Tat steht, ist bislang noch fraglich, schreibt die Polizei und fragt in diesem Zusammenhang: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefon-Nr. 09732/906 130 in Verbindung zu setzen. pol