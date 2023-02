Vom 13. bis 16. Februar zeigten die 9. Klassen der Jakob-Kaiser-Realschule ihre Präsentationen zum Rahmenthema „Die Welt ist bunt“.

Die Woche bildete den Abschluss einer vierwöchigen Projektphase, in der die Schülerinnen und Schüler einen Deutschaufsatz durch ein benotetes Projekt ersetzen.

Die dafür antrainierten Fähigkeiten wurden im Deutschunterricht auch bereits in den vergangenen Jahrgangsstufen durch Übungen zur Artikulation, Körpersprache, das Führen von Interviews oder Rollenspiele und vieles mehr vorbereitet. Bereits vor den Weihnachtsferien formulierten alle Lehrkräfte der 9. Jahrgangsstufe aus ihrem Fachbereich ein passendes Thema zu „Die Welt ist bunt“, das daraufhin gewählt werden konnte.

Nach den Ferien stellten dann drei bis vier Schüler pro Gruppe in einer vierwöchigen Arbeitsphase eine 30-minütige Präsentation auf die Beine. Dabei entstanden unterschiedliche Darbietungen wie zum Beispiel „ Karneval in Rio “ (Musik), „The colourful world of streetart“ (Englisch, beide 9a), „Fitnessfood – bunt und gesund“ (Gesundheit & Ernährung) oder das Geschichtsthema „Bilder erzählen Geschichte - von der Höhlenmalerei zu Banksy “ (beide 9c), in der Klasse 9b aus dem Fachbereich Geografie „Bunte Heimat – kulturelle und landschaftliche Vielfalt in den bayerischen Regierungsbezirken“ oder im Fach Religion „Buntes Treiben: Fasching – ein christlicher Brauch zwischen Weltoffenheit und Rassismus-Kritik“. Diese wurden von den Schülerinnen und Schülern in ganz unterschiedlicher Art und Weise kreativ und abwechslungsreich umgesetzt und schließlich den 7. und 8. Klassen sowie interessierten Eltern vorgestellt. red