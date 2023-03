Immerhin ungefähr zehn Prozent der Mitglieder des TSV Ebenhausen , nämlich 61 Personen, fanden sich zur ordentlichen Mitgliederversammlung mit Neuwahlen in der Turnhalle ein, um eine neue Vereinsführung zu wählen. Sebastian Dees als Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit führte mit einer bunten Präsentation durch die Versammlung, die anschaulich das Vereinsleben im vergangenen Jahr Revue passieren ließ. Bei elf Abteilungen ist es jedoch nicht überraschend, dass es ein langer Abend wurde, bis alle Tagesordnungspunkte abgearbeitet waren.

Endlich einmal kam das Wort Corona kaum mehr vor in den vielen Berichten, denn Sportbetrieb und der gesellige Bereich im Verein liefen im Berichtsjahr 2022 wieder fast wie vor der Pandemie. Sebastian Dees berichtete kurz und knapp aus seinem Ressort. Herauszuheben ist hier der Versuch, durch die Einrichtung einer WhatsApp-Community die Digitalisierung im Verein weiter voranzubringen und die Kommunikation zwischen Vereinsführung und Mitgliedern zu vereinfachen.

Eine gewohnt lange Liste an Arbeiten rund um das vereinseigene Sportheim und die beiden Sportplätze präsentierte der Vorsitzende Liegenschaften Steffen Rauh. Für die Pflege und den Unterhalt der Rasenplätze, Instandhaltung, Wartung und Reparaturen im und am Sportheim sowie die Renovierung des vorhandenen Spielplatzes wurden viele Arbeitsstunden von ihm und seinen Helfern geleistet.

Laut Bericht des TSV-Kassiers Thomas Mehn steht der Sportverein finanziell gut da. Das große nachgeholte Jubiläumsfest im vergangenen Juli, das der TSV zusammen mit der Blaskapelle Ebenhausen feierte, brachte einen stattlichen Gewinn. Davon sollen auch die vielen Festhelfer profitieren, denn am 6. Mai ist ein großes Helferfest gemeinsam mit der Blaskapelle geplant.

Sehr gut haben sich die Mitgliederzahlen entwickelt, denn inzwischen wurde die 600er Grenze geknackt und der TSV hat die stolze Anzahl von 619 Mitgliedern . Besonders stark angestiegen ist der Anteil der Kinder zwischen fünf und neun Jahren.

Auch die vereinsinternen Ehrungen standen auf der Agenda: Aus den insgesamt 41 Ehrungen sind zwei ganz besonders hervorzuheben: Rainer Breuter erhielt für seine jahrelangen Verdienste als Handwerker und „Mann für alle Fälle“ die selten verliehene TSV-Verdienstnadel.

Der ehemalige Vorsitzende Ralf Karch wurde für seine Leistungen während seiner Amtszeit zum Ehrenvorsitzenden ernannt. In Karchs zehnjähriger Ära als 1. Vorsitzender des TSV Ebenhausen fielen etliche bauliche Großprojekte wie der Bau einer Beregnungsanlage mit Zisterne zur Bewässerung des Rasenplatzes sowie die Sanierung des B-Platzes mit der Anlage eines Drainagesystems.

Bei den Neuwahlen waren fast alle bereit, weiterzumachen. So konnte die Wahl in Rekordzeit über die Bühne gehen und alle bisherigen Amtsträger aus Vorstand und Ausschuss, außer Julian Schenk als neuer Beisitzer, wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Somit ergab sich folgendes Ergebnis: Vorsitzender Liegenschaften bleibt Steffen Rauh, Vorsitzender Sport: Dieter Bausewein, Vorsitzender Öffentlichkeitsarbeit: Sebastian Dees, 1. Kassier: Thomas Mehn,

1. Schriftführerin: Elisabeth Mehn, 2. Kassier: Michael Distler, 2. Schriftführerin: Christina Dees. Beisitzer sind Monika Rettke und Julian Schenk, Kassenrevisoren sind Jürgen Giesbrecht und Stefan Hilpert.

Das aus elf Abteilungen bestehende Sportangebot des TSV umfasst im Bereich Fußball den Frauen-, Herren- und Jugendfußball, darunter die „Ballbinas“, ein spezielles Sportangebot nur für Mädchen . Die sogenannte AH-Abteilung (Alte Herren) betreibt aus Altersgründen keinen Fußballsport mehr, sondern bietet ein vielschichtiges Jahresprogramm an, bei der Geselligkeit und Kameradschaft im Mittelpunkt stehen. Allerdings hat sich bereits eine neue Gruppe jüngerer Männer zusammengefunden, die wieder regelmäßig wandert oder auch mal Fußball spielt.

Ein rundes Jubiläum feiert die Basketballabteilung : als SG Basketball Oerlenbach/ Ebenhausen begeht sie im Mai ein kleines Fest zu ihrem 50-jährigen Bestehen.

Auch in der Showtanzabteilung, der Abteilung „Fitness & Gesundheit“, beim Tischtennis und Kinderturnen wird in zahlreichen Gruppen Sport getrieben.

Neu hinzugekommen sind im vergangenen Jahr die Kegler, die sich nach der Auflösung des bisherigen Kegelvereins „Kegelclub Frisch Auf Ebenhausen “ dem Sportverein angeschlossen haben. Außerdem ist auch die Theatergruppe „Vorhang auf“ als eigene Abteilung dem TSV beigetreten und wird im Mai – zum ersten Mal unter dem Dach des Sportvereins – mit einer Inszenierung von „Charleys Tante reloaded“ auf der Bühne stehen.

Nicht zu vergessen in der Aufzählung ist die gute Zusammenarbeit in den Bereichen Herren- und Jugendfußball, Basketball, Tischtennis und Volleyball mit dem TSV Oerlenbach – früher Konkurrent und heute Partner der Ebenhäuser.

Zu den nächsten Veranstaltungen beim TSV Ebenhausen gehören die Teilnahme am „Ramadama“, das die Gemeinde am 18. März veranstaltet, das große Helferfest am 6. Mai, die Theateraufführungen am 12. und 13. Mai, das Jubiläumswochenende der Basketballer am 13. und 14. Mai mit Streetballturnier sowie das Dorf- und Marktfest an Pfingsten.

Geehrt wurden außerdem für ihre 25-jährige Mitgliedschaft: Alexandra Borst, Kristina Brand, Lorena Brand, Cornelia und Jochen Herterich, Bastian Lutz, Andreas Schenk, Steffen Wahler und Elisa Willacker.

Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden Birgit Bausewein, Alfred und Marlies Buchner, Marita Greubel, Elke Hofmann, Elisabeth Karch, Waltraud Köpplinger, Margarete Krämer, Erika und Kathi Kuhn, Maria Rauh, Brigitte Sauer , Simone Schreiber, Karl-Heinz Seufert, Rita Seufert, Robert Wahler, Marianne Waltinger und Gertrud Zwirlein.

Eine Ehrung für ihre 50-jährige Mitgliedschaft erhielten Eduard Hahner, Paul Herterich, Friedrich Karch, Jürgen Kuhn, Ulrike Markert, Rainer Sauer, Alfred Schubert und Herbert Ziegler.

Sage und schreibe 75 Jahre dabei sind Kurt Distler und Bernhard Wahler. Auch sie wurden ausgezeichnet. Die TSV-Anerkennungsurkunde erhielten Luise Springer und Melanie Schulz, die TSV-Verdienstnadel: Rainer Breuter und zum TSV Ehrenvorsitzenden wurde Ralf Karch ernannt. kme