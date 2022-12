Der Vorlesewettbewerb wird seit dem Jahr 1959 jährlich vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels veranstaltet. Er ist einer der größten und traditionsreichsten bundesweiten Wettbewerbe für Schüler und findet in Zusammenarbeit mit Büchereien, Schulen, Buchhandlungen und anderen kulturellen Einrichtungen statt. Jedes Jahr nehmen insgesamt fast 700.000 Schüler der 6. Klassen aus etwa 7500 Schulen daran teil – so auch in diesem Jahr wieder die Jakob-Kaiser-Realschule Hammelburg .

Nachdem in den Tagen zuvor in den drei 6. Klassen bereits die jeweiligen Klassensieger ermittelt worden waren, fand nun in der Aula der diesjährige Vorlesewettbewerb unter Organisation von Carmen Schäfer statt. Es traten gegeneinander an: Sarah Vorndran (6a), Maximilian Fünkner (6b) und Benedikt Brehm (6c).

Nach einer kurzen Vorstellung der Jury – bestehend aus Matthias Teltz vom Bunten Buchladen, Schulleiter Christian Buchner sowie Schülersprecher Lorenz Kohlhepp (10a), der ebenfalls die Moderation übernahm, bat dieser die Lesekönige der Reihe nach auf die Bühne, um eine dreiminütige Textpassage aus einem selbstgewählten Buch vorzulesen, das zuvor auch kurz vorgestellt wurde. Danach mussten alle drei noch ein ihnen fremdes Textstück aus Otfried Preußlers Bestseller „Der Räuber Hotzenplotz“ zum Besten geben. Kurze Zeit später konnte dann nach einer Beratung der Jury von Lorenz Kohlhepp sowie Schulleiter Christian Buchner die diesjährige Siegerin verkündet werden: Sarah Vorndran aus der Klasse 6a, die mit einer tollen Leseleistung überzeugen konnte.

Festzuhalten bleibt jedoch, dass alle Leser ganz eng um die Spitze beieinander lagen, so dass es auch keinen dritten, sondern zwei zweite Plätze gab. Schulleiter Christian Buchner betonte dabei die Lesekompetenz als eine Schlüsselqualifikation, nicht nur für das Schulfach Deutsch. Schließlich bekamen alle drei Teilnehmer noch einen Gutschein überreicht. red