Einen großartigen Erfolg haben Brieftaubenzüchter aus dem Landkreis Bad Kissingen im Reisejahr 2022 erzielt. Sie stellten erstmalig des ersten, zweiten und vierten Bayerischen Meister . An diesem Wettbewerb nahmen zwölf Regionalverbände mit 76 Reisevereinigungen und 1561 Taubenschläge mit ihren Züchtern teil. Auf dem ersten Distanzflug wurden 57.806 Tauben auf die Reise geschickt.

Auf den letzten acht Distanzflügen wurden die besten fünf Tauben eines Schlages gewertet. Bei den acht Distanzflügen mussten mindestens zwei Distanzflüge über 500 Kilometer Luftlinie sein.

So wurde die Schlaggemeinschaft Heinz Schuhmann (Schondra) mit Norbert Helfrich (Wildflecken) erster Bayerischer Meister mit 39 von 40 möglichen Preisen und 2853 Punkten. Außerdem stellte sie den zehntbesten Altvogel und das 14.beste Altweibchen Bayerns. Zweiter Bayerischer Meister wurde die Schlaggemeinschaft Marco und Alexander Heil aus Unterleichtersbach mit 38 von 40 möglichen Preisen und 2756 Punkten sowie 13. Meister mit einjährigen Tauben. Außerdem stellte sie das viertbeste Weibchen aller Weibchen und das zweit- und das siebtbeste einjährige Weibchen. Die Schlaggemeinschaft gewann außerdem den Ernst-Arnold- und den Roland-Fitzner-Gedächtnispokal.

Vierter Bayerischer Meister wurde Waldemar Brand aus Euerdorf mit ebenfalls 38 Preisen und 2723 Punkten, er wurde auch 5. einjähriger Meister und stelle das zweitbeste Weibchen sowie das elftbeste einjährige Männchen. Die Bayerische Mannschaftsmeisterschaft geht somit in diesem Jahr an den Kreisverband 750 Mainfranken Rhön, durch die Erfolge der oben genannten Taubenzüchter. Die Preisverleihung fand in der Stadt Pfreim in der Oberpfalz statt, wo auch die Aufnahme des Verbandes Deutscher Brieftaubenzüchter in den Kreis des „Immateriellen Kulturerbes“ gefeiert wurde. Es sei es wert, diese Tradition als Kulturgut zu pflegen. Die Liebe, Faszination und Tradition an ihrem Hobby verbinde die Brieftaubenzüchter, besonders habe sich das gerade in Zeiten von Corona und der Energiekrise gezeigt. Durch den Veranstalter wurde auch die Leistung der einzelnen Organisationen gewürdigt, die diese Erfolge erst ermöglichen. Die Aufgabe der einzelnen Auflassleiter der Tauben an den Wettflugorten sei in diesem Jahr nicht immer leicht gewesen, aber mit viel Umsicht und Wissen wurde es wieder ein sehr gutes Reisejahr mit wenigen Verlusten. Auch für das Reisejahr 2023 wünschen sich die Sportfreunde aus dem Landkreis Bad Kissingen wieder ähnlich gute Erfolge wie 2022. red