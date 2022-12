Vor kurzem wurde in der Stadtbibliothek Hammelburg wie wild gestritten. Unter den Beteiligten waren aber weder das Bücherei-Team, noch die vielen Kinder, die beim Unzelfunzel-Kindervorleseprogramm mitgemacht haben. Nein, es waren zwei Eichhörnchen, besser gesagt die „Streithörnchen“ (Rachel Bright/Jim Field).

Gudrun Lienert und Ursula Müller-Ahammer erzählten den Kindern die Geschichte von zwei Eichhörnchen, die sich um den letzten Tannenzapfen am Baum stritten und glücklicherweise am Ende einsichtig waren und bei einem Festmahl ihre Vorräte mit allen Tieren im Wald teilten. Nach der Geschichte konnten die Kinder selbst eine Spanschachtel befüllen, mit allem was der Wald hergibt. red