Die Rhön begeistert ihre Besucher mit einer atemberaubenden Natur, kulinarischen Köstlichkeiten und abwechslungsreichen Freizeitmöglichkeiten. Auf der Internationalen Grünen Woche Berlin, einer der wichtigsten Messen für Land- und Ernährungswirtschaft, wurde die Region erstmals durch die Rhön GmbH repräsentiert, heißt es in einer Pressemitteilung der Rhön GmbH.

Auf dem Messe-Stand, der durch die MGH Gutes aus Hessen GmbH organisiert wurde, erhielten Besucher einen Einblick in die Region Rhön und konnten sich über die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten, die lokale Küche und die Natur erkundigen. Zudem wurden lokale Anbieter aus der Region und ihre Produkte vorgestellt.

Die Rhön GmbH war im Zeitraum vom 27. bis 29. Januar auf der Internationalen Grünen Woche vertreten und beeindruckte Besucher mit einer täglichen Bühnenshow, die mit Koch Reiner Neidhart, Lars-Henning Metz, Moderator des Hessischen Rundfunks , und Thomas König bzw. Silvia Hillenbrand von der Rhön GmbH durchgeführt wurde.

Das Hauptaugenmerk bei der Präsentation lag auf den Themenschwerpunkten Sternenpark Rhön und dem Rhöner Biosphären-Schinken.

Brennerei Bold in Bayernhalle

Auch in der Thüringenhalle und Bayernhalle war die Rhön präsent: in der Thüringenhalle vertreten durch den Landkreis Schmalkalden-Meiningen und in der Bayernhalle durch die Brennerei Bolds Schnapsideen aus Neuwirtshaus. red