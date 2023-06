„Der Sommer naht und das Wetter verheißt die Möglichkeit zu Spiel und Spaß für Kinder und ihre Familien jeden Alters im Georgi-Kurpark“, heißt es in einer Pressemeldung von Bündnis Familie Bad Brückenau . Die geeigneten Spielgeräte, wie Federball, Hüpfseile, Schwungbänder, Fußball, Riesendomino und einiges Neues mehr lagern in der roten Rappelkiste. Diese rollende Tonne möchte in den Park gezogen werden.

Raus auf die große Wiese

Dort kann bei trockenem Wetter nach Herzenslust gespielt werden. Dabei liegt die Aufsichtspflicht bei den Eltern , wie die Verantwortlichen weiter informieren. Die große Wiese zwischen Ärztehaus und evangelischer Kirche bietet sich am besten an, ebenso auch die anderen gemähten Flächen rund um die Georgi-Kurhalle (dort befinden sich Toiletten). An folgenden Terminen ist die Rappelkiste in Aktion: am 16., 20. und 27. Juni, außerdem am 11. und 21. Juli sowie am 8. und 29. August und weiter am 15. und am 26. September. Die Uhrzeit ist jeweils zwischen 15 und 17 Uhr, an den Lesefreitagen (dritter Freitag im Monat) startet die Rappelkiste ab 15.30 Uhr. Spiel und jede Menge Bewegung sind garantiert, gerade auch weil sich neue Spielgeräte in der Rappelkiste befinden. red