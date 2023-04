Was haben Pflanzen und unsere Kulturgeschichte gemeinsam? Welche Botschaften der Naturgeister verbergen sich in Märchen, Sagen und im Brauchtum? Um diese und weitere Fragen drehte sich der spannende Vortrag der Gartenfachberaterin am Landratsamt Schweinfurt , Brigitte Goss, im KuK, anlässlich der 31. Schweinfurter Frauenwochen.

Veranstaltet wurde der Vortrag vom Zonta Club Bad Kissingen-Schweinfurt: Brigitte Goss ist nicht nur langjähriges Mitglied des Clubs, sondern auch als Gartenexpertin des Bayerischen Rundfunks sowie des Mitteldeutschen Rundfunks und als Buchautorin aktiv. Die Natur- und Pflanzenfachfrau entführte mit ihrem lebhaften und sehr informativen Vortrag in die überaus facettenreiche Welt und Kulturgeschichte von Pflanzen.

Der Abend des Zonta Clubs war gut besucht, die Ausführungen der Referentin stießen auf großes Interesse. Die Gäste erfuhren viel Neues, Altbekanntes und Bewährtes rund um die Kraft der Pflanzen und die Natur im Alltag. Besonders gut kam das von Brigitte Goss vorbereitete Baum-Horoskop an. Alle Gäste suchten nach „ihrem“ Baum bzw. Strauch und waren erstaunt, wie gut manche Beschreibung auf den jeweiligen Typ passte.

Der kurzweilige Vortrag war in zwei Abschnitte geteilt: Im ersten Teil erfuhr die Zuhörerschaft, welchen Einfluss Bäume wie Eiche, Birke, Buche, Linde u.a. auf unseren Alltag haben („stark wie eine Eiche“, „Tanz unter der Linde“ etc.). Im zweiten Teil gab die Referentin einen Einblick in die heilende Wirkung von Kräutern und Pflanzen. Präsidentin Klara Weigand dankte allen, die zum Gelingen des Abends beigetragen haben, und zog eine positive Bilanz: „Brigitte Goss hat noch einiges an Informationen bereit. Daher ist eine Fortsetzung durchaus denkbar.“ red