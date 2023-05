Dirk Vogel, Oberbürgermeister von Bad Kissingen , hat sich in einer Pressemitteilung zum Ende des 2. Weltkriegs vor 78 Jahren geäußert. „1945 endete der 2. Weltkrieg. 1648 kam der Westfälische Frieden zustande. Beide Ereignisse sicherten Frieden in Europa, weil im Anschluss kriegsmüde Länder wechselseitig ihre Grenzen anerkannten. Selbst Deutschland als Aggressor wusste am Ende seines Irrwegs, dass es keine Alternative zum Frieden gibt“, heißt es in der Pressemeldung. Und in Anspielung auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine schreibt Dirk Vogel weiter: „Es darf aber diesmal keine sechs oder 30 Jahre dauern, bis sich diese Erkenntnis durchsetzt.“ red/Foto: Mario Selzer