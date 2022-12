Der Krieg in der Ukraine führte auch in Münnerstadt und Umgebung zu einer großen Solidarität und Hilfsbereitschaft. Parallel zur Gründung der Ukrainehilfe Münnerstadt , die Hilfstransporte an die ukrainische Grenze zum Ziel hatte, richtete die Stadt Münnerstadt eine Sammelstelle ein. Auch ein Spendenkonto wurde eingerichtet, heißt es in einer Bilanz der Ukrainehilfe Münnerstadt .

Die erste Münnerstädter Tour ging vom 11. bis 13. März an ein Flüchtlingscamp an der Grenze. Bei insgesamt vier Fahrten an den folgenden Wochenenden wurden aus den Flüchtlingszentren an der polnischen Grenze insgesamt 50 Ukrainerinnen und Ukraininer nach Münnerstadt gebracht. Weitere Flüchtlinge kamen von März bis Mai im eigenen Auto oder als Familiennachzug nach Münnerstadt .

Im Laufe des März bildete sich das Orga-Team der Ukrainehilfe mit Reinhold Heppt,

Tanja Verholen, Marco Seller, Wilfried Heppt, Anja Heide und Hartmut Hessel. Immer wieder konnte auf einen aktiven Kreis von 20 bis 30 Personen zugegriffen werden, die die unterschiedlichsten Aufgaben bewältigten

Anfang Mai konnte das Depot im ehemaligen BBZ als Hilfeort für Menschen in Not regelmäßig jeweils Dienstag von 15 bis 18 Uhr geöffnet werden. Vier bis sieben Frauen machen regelmäßig ehrenamtlichen Dienst. Das Depot gibt derzeit Kleidung für Babys, Kinder und Jugendliche und Erwachsene aus (Schuhe, Hosen, Jacken, Blusen, Hemden, Mäntel, Zubehör), außerdem Spiel- und Schulsachen, Taschen, Rucksäcke, kleine Haushaltswaren. Ein großes Lager für Dinge zum Schlafen ist vorhanden. Bisher waren fast ausschließlich Flüchtlinge aus der Ukraine da, heißt es weiter. Das Depot bleibt mindestens bis März 2023 geschlossen, ist nur nach Anfrage beim Kulturamt im Schloss zu besuchen.

Bereits Tage nach Beginn des Krieges gingen die ersten Spendenzahlungen ein. Fast 50.000 Euro wurden für medizinische Zwecke ausgegeben. Weiter wurden Lebensmittel, Hygieneartikel und kleine Elektroartikel gekauft und direkt oder in den Notfallpaketen verpackt in die Ukraine geliefert. Einmalig erhielten die Geflüchteten ein Startgeld bei der Ankunft: pro Kind 50 Euro , Erwachsene 100 Euro . Das Geld sollte die Zeit bis zur staatlichen Unterstützung überbrücken.

Sammelstelle wird aufgegeben

Die Ukraine-Initiative ist in ihrer Struktur stabil geblieben. Zusammen mit der Stadt Münnerstadt sollte im September die weitere Vorgehensweise in der örtlichen Flüchtlingsproblematik besprochen werden. Ziel sollte eine nachhaltige, aber distanzierte Betreuung der Geflüchteten aus der Ukraine sein. Sprachkurs und Kinderbetreuung stehen in den Startlöchern, wenn deutliche Signale zur Realisierung sichtbar werden. Die Suche nach Arbeitsplätzen vor Ort sollte weiter unterstützt werden.

Das Orga-Team traf sich mehrmals, um die zwei gefahrenen Touren vor- oder nachzubereiten oder auch die Vorgehensweise, wie mit den Spenden umzugehen ist, zu klären.

Die Sammelstelle am Stenayer Platz war von Mitte September bis zum 30. November mittwochs von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Die letzte Lieferung wurde Anfang Dezember vorbereitet. Ein Teil ist schon in Richtung Ukraine geliefert, bis Mitte Januar soll der Rest weggefahren werden. Die Sammelstelle wird wohl aufgegeben und später bei Bedarf mit dem Depot vereinigt.

Das Ukrainehilfe-Konto wird bei der Stadt Münnerstadt geführt. Die operative Kasse wird bis Jahresende von Hartmut Hessel geführt. Insgesamt kann man die Aussage treffen, dass bis nach dem letzten Update am 6. Dezember und den eigenen Aufstellungen etwa knapp 87.000 Euro eingegangen sind und rund 85.000 Euro für humanitäre Hilfe ausgegeben wurden, heißt es weiter. mhh