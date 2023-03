Im Rahmen der Wintervortragsreihe des Universitätsbundes in Bad Kissingen referiert Privatdozent Dr. Jörg Geiger am 27. März um 19.30 Uhr im Hotel Frankenland über die Digitalisierung des Lebens.

Undenkbare Verknüpfung?

Mit den Erkenntnissen aus den Lebenswissenschaften einerseits und den Entwicklungen in der Informationstechnologie und Nanotechnologie andererseits werden bis jetzt noch undenkbare Verknüpfung biologischer und digitaler Komponenten möglich.

Diese „biodigitale Konvergenz“ berge ein immenses Potential, die Gesundheit, die Lebensbedingungen und die Fähigkeiten des Menschen zu verbessern, sowie eine Vielzahl technischer Neuentwicklungen zu realisieren, heißt es in der Pressemeldung weiter. Gleichzeitig werfe die unmittelbare Verknüpfung der belebten Natur und der digitalen Welt grundlegende ethische, soziale und rechtliche Fragen auf, für die wir noch keine Antworten haben. In diesem Vortrag soll anhand beispielhafter Konzepte das Potential aber auch das Risiko der biodigitalen Konvergenz aufgezeigt werden.

PD Dr. Jörg Geiger hat die Laborleitung der Flüssigbiobank an der Universität Würzburg inne und gibt Einblicke zum aktuellen Forschungsstand.

Einlass zu diesem öffentlichen und kostenlosen Vortrag ist um 19 Uhr im Hotel Frankenland , Frühlingstraße 11 in Bad Kissingen .

Der Universitätsbund Würzburg e.V. ist die Gesellschaft der Freunde und Förderer der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg und damit der Förderverein der Universität. Unter anderem bietet der Universitätsbund in 21 Städten und Gemeinden die „Wintervortragsreihe“ an. Hier berichten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Würzburg kostenlos und in allgemein verständlicher Form über die Ergebnisse ihrer Forschungen. Die Stadt Bad Kissingen zählt zu den ausgewählten Partnern des Universitätsbund.

Anmeldung und Info

Eine Anmeldung zum Vortrag ist nicht erforderlich aber unter vhs-kisshab.de möglich. Angemeldete Zuhörerinnen und Zuhörer werden bei außerplanmäßigen Änderungen per E-Mail kontaktiert, heißt es in der Pressemeldung weiter. red