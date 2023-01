Die Sternsingergruppe aus Einraffshof hat den Neujahrsempfang der Marktgemeinde Schondra und der Kirchengemeinde eröffnet. Bürgermeister Bernold Martin ging in seiner Ansprache unter anderem auf die Bautätigkeit in der Gemeinde ein und kündigte als Vorhaben für das neue Jahr den Ausbau der Wasserversorgung an. Pfarrer Armin Haas erwähnte als Beispiel für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde den Abschluss der Generalsanierung der Kindertagesstätte und erinnerte gleichzeitig an die noch ausstehende Übergabe des Friedhofs an die Gemeinde.

Mit einer Urkunde der Gemeinde zeichnete Bürgermeister Martin Kilian Schaab aus Schönderling aus, der nach seiner Ausbildung als Land- und Baumaschinenmechatroniker die Prüfung als Kammersieger bei der Handwerkskammer Unterfranken abgelegt und zudem 1. Bayerischer Landessieger geworden ist.

Ausgezeichnet wurde auch Jonas Schmitt aus Einraffshof. Er hat im Juli das Abitur an der Berufsoberschule in Bamberg mit einem Notendurchschnitt von 1,0 abgelegt und damit bayernweit die beste Leistung in der Ausbildungsrichtung Internationale Wirtschaft erbracht. bto