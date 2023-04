Die Stimmung auf der Jahreshauptversammlung der Rhöner Apfelinitiative ist gut. Doch es gibt eine Herausforderung, die an allen Akteuren nagt. Wie kommen die hochgelobten Rhöner Äpfel zu den Keltereien ?

Im Gegensatz zu anderen Initiativen ist die Rhön ein großes, schwach besiedeltes Land. Und die Keltereien der Rhöner Apfelinitiative – mit Ausnahme der Kelterei von Apfelwinzer Jürgen H. Krenzer – liegen eher am Rand des Einzugsgebiets. Die zahlen zwar gute Preise, aber bei den derzeitigen Spritpreisen lohnt sich keine direkte Anfahrt über 50 und mehr Kilometer.

Es lohnt sich nicht, wie viele schon festgestellt haben.

Die Lösung waren bisher Annahmestellen. Davon gibt es aber nur noch zwei in der Rhön. Eine in Elfershausen bei Hammelburg, und die wird von Vorstandsmitglied Christian Reusch betrieben, die andere in Nordheim, betrieben von der Familie Riedel.

Vor kurzem gab es Annahmestellen auch noch in Empfertshausen, Dermbach und Buttlar in der thüringischen Rhön. Und dort sei es auch nur dem Enthusiasmus und dem Idealismus der Protagonisten zu verdanken, dass diese noch existierten, wie Jürgen H. Krenzer, Gründungs- und Vorstandsmitglied, in einer Pressemitteilung schreibt. Das sei aber jetzt vorbei. „Denn mit einer Annahmestelle kannst Du kein Geld verdienen.“

Jürgen H. Krenzer spricht von einem „Weltkulturerbe mit Nadelöhr“. Denn was nutze es, wenn neue Apfelbäume gefördert und gepflanzt, Baumwarte ausgebildet würden und am Ende die Äpfel die Keltereien nicht mehr erreichen. „Wir brauchen Hilfe, wenn wir das unumstrittene Kulturgut ,Rhöner Streuobst’ erhalten und weiterentwickeln wollen.“

Jürgen H. Krenzer fragt: „Schlimmer noch – was ist, wenn die Keltereien schließen müssen? “ Verantwortlich dafür seien steigende Betriebskosten, aber auch das fehlende Bewusstsein der Endverbraucher – es koste eben mehr, einen regionalen Apfelsaft mit Mehrwert zu trinken. Werbung für Regionalität – Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung – Vorbild im Eigenverbrauch, das alles sind nach Meinung Jürgen H. Krenzer die Aufgaben, die die staatlichen Einrichtungen jetzt erledigen müssen.

Die Rhöner Apfelinitiative sei die einzige deutsche Streuobstinitiative, die ohne öffentliche Fördermittel seit 1995 am Start ist. Die Finanzierung erfolge ausschließlich aus den Mitgliedsbeiträgen und dem Apfelcent, der an die Ernte der abgelieferten Äpfel zu den Keltereien gekoppelt ist. Logisch, dass der immer geringer wird, da kaum noch Äpfel die Apfelpresse erreichen. Das Ende der Rhöner Apfelinitiative und damit auch das Ende eines einmaligen Kulturguts rücke näher, wenn nicht bald Hilfe kommt.

Jürgen H. Krenzer hat allerdings auch einen Lösungsvorschlag: Die Biosphärenreservate von Thüringen, Hessen und Bayern betreiben direkt oder indirekt mit Partnern an geeigneten Orten sogenannte Pop-Up-Annahmestellen. „Somit hätten wir drei Annahmestellen, die im September und Oktober an bestimmten Tagen in der Zentralrhön Äpfel annehmen. Hier könnte man vielleicht den Bereich Umweltbildung mit einbinden. Außerdem wird die ,Biosphäre’ für die Menschen so noch greifbarer.“ red