Bei der Jahreshauptversammlung des Bockleter Backofenverein e.V. im Pfarrheim wurde auf das Jubiläumsjahr 2023 geblickt. Dann heuer feiert der Verein sein 25-jähriges Bestehen.

Neben dem Verlesen des Protokolls und dem Bericht des Kassierers wurde aber zunächst auf Aktivitäten im Jahr 2022 zurückgeblickt. Hinsichtlich eines feststehenden Backhauses mit Vorbereitungsraum am Festplatz in Bad Bocklet gibt es seitens der Gemeinde noch keine konkreten Pläne, heißt es in der Pressemitteilung des Backofenvereins.

Der Verein hat 2023 viel vor. So wird nicht nur beim Pfarrfest im Juni Plootz und Brot gebacken, sondern ein Backseminar in Creglingen besucht. Hier wird Karl Kirmeier, ein bayerisches Urgestein, der sich der Welt des Sauerteigs und der Fermentation verschrieben hat, den Teilnehmern Wissenswertes vermitteln. Im Nachgang wird es eine aktive Informationsveranstaltung für Mitglieder und auch für Gäste geben.

Selbst Hergestelltes und Gebackenes habe einen unbezahlbaren Wert für die Gesundheit. Der Trend zur Eigenversorgung finde immer mehr Zuspruch, heißt es weiter. Somit erhofft sich der 1. Vorsitzende Siegmar Mahlmeister, der sich Gedanken über die Zukunft des Vereins macht, auch jüngeren Mitgliedernachwuchs. Zum Ausflug an den Bodensee Anfang September mit Besuch des Backdorfes Häussler sind deshalb neben Vereinsmitgliedern auch Interessierte eingeladen.

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Vereins wird es im Herbst eine Feier geben. Das Backjahr 2023 wird mit einem Adventsbacken ausklingen. Siegmar Mahlmeister erhielt für seine 25-jährige Tätigkeit als 1. Vorsitzender eine frisch gebackene „25“ auf einem Silbertablett. „Es macht mir Spaß“, so Mahlmeister. Die langjährig aktiven Vorstandsmitglieder Michael Roth , Georg Christoph, Maria Schmitz und Marita Schmitt erhielten ebenso ein Präsent, teilt der Verein in der Pressemeldung weiter mit. red