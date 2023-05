Vier Jahre lang haben die Stadtbürgerinnen und -bürger den Zunftbaum vermisst, der am Hammelburger Marktplatz anstelle eines Maibaums aufgerichtet wird. Endlich klappte es wieder: Die Wappen der Zünfte begrüßen Einheimische wie Touristen wieder in der „guten Stube“.

Viele wollten bei der Aufrichtung des Zunftbaumes zusehen, doch da wurde so mancher – und besonders die Kinder – enttäuscht. Als das Gros der Zuschauer eintraf, prangte der Baum bereits auf dem Marktplatz . Er war in den Mittagsstunden aufgestellt worden, um Gefahren aus dem Weg zu gehen, so Bürgermeister Armin Warmuth . Diese Begründung gab es schon im vorigen Jahr, als überhaupt kein Baum errichtet wurde. „Zu gefährlich“, lautete es damals von amtlicher Seite.

Der Betrachter wundert sich. Gab es bis 2019, als zuletzt ein Zunftbaum aufgestellt wurde, keine Gefahren? Die Jahrzehnte alte Tradition ging immer ohne Unfall aus – dank erfahrener Kräfte vor Ort, ob die Freiwillige Feuerwehr, der Städtische Bauhof, die Zimmerei Rösser oder der Autokran des Fuchsstädter Unternehmens Gerner diese Arbeit übernahmen.

Längsriss im Baum

Zugegeben, der Baum hat einen Längsriss und müsste wohl einmal ausgewechselt werden. Sollte dies der Grund sein, dann war das schon vorher bekannt und kann als Argument kaum angeführt werden. Vielleicht ist es aber auch die „Großbaustelle“ Marktplatz , die „den restlichen Raum, in dem sich Menschen versammeln können, seit längerem markant beengt“, vermutete eine Stadtteilbürgerin. Auch die Bestuhlung war etwas dürftig. Aber egal: Der Baum mit den 34 Zünfte-Wappen steht und kann bestaunt werden, denn nicht überall ist ein solches Highlight zu bewundern. Die Zunftzeichen zeigen den Stolz ehemaliger und noch existierender Handwerksberufe der Saalestadt. Bäcker, Maurer, Elektriker , Dachdecker und andere Berufszweige sind in der Stadt noch vertreten, wenn auch modernisiert.

Das Druckerhandwerk fehlt

Doch Hufschmiede, den Brauer oder auch den Schuhmacher dürfte ein Saalestädter schwerlich im heutigen Stadtbild finden. Josef Kirchner kritisierte zudem, dass das Druckerhandwerk als Wappen nicht vertreten ist.

Den langen „Lulatsch“ von etwa 20 Metern ziert am unteren Ende das Stadtwappen, die Spitze krönt St. Josef, der Schutzheilige der Handwerker. Für den Verein für Wirtschaft und Stadtmarketing (VWS) hieß Julia Keidel die Gäste willkommen und dankte der Stadtkapelle für die musikalische Unterhaltung und Marcus Beran und dem Weingut Lange für die Bewirtung.

Bürgermeister Warmuth nannte es „eine schöne Tradition , den Zunftbaum als Wertschätzung des Handwerks zu feiern“. Sein Dank galt dem Städtischen Bauhof und der Feuerwehr, die mit Hilfe der Drehleiter den Zunftbaum errichtet haben. Der Rathausobere sah hier „eine gute Möglichkeit, sich an einem herrlichen Frühlingsnachmittag auszutauschen“. Oder einfach den flotten Klängen der Stadtkapelle Hammelburg zu lauschen.