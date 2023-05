Ab sofort ist der Aktivspielplatz der Stadt Bad Kissingen (ASP) wieder geöffnet. Er bietet für Kinder, Jugendliche und Familien jede Menge Platz zum Toben, Spielen und Verweilen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Im Vordergrund stehe das selbstständige Bauen und Bemalen der Hütten. Das Fußballfeld könne als Location für ein Match dienen und die Bobby Cars und Hüpftiere stünden bereit. Auch für das nächste Wuschelball-Turnier könne bereits fleißig geübt werden.

An heißen Tagen lohne sich der Besuch auf dem Aktivspielplatz ebenfalls: Hier sorgten die Wasserrutsche, eine Wasserschlacht oder ein Eis für Abkühlung. Sandburgen bauen, die Balancierschlange überqueren, den größten Legoturm stapeln und Zielschießen an der Torwand sind möglich.

Das Hämmern, Werkeln und Gestalten mit Holz stehe bei vielen Besucherinnen und Besuchern auf dem ASP im Mittelpunkt. Aus diesem Grund gibt es jeden Mittwoch (bis zu den Sommerferien ) gegen ein kleines Entgelt die Möglichkeit, bei der Holzwerkstatt dabei zu sein. Die Teilnehmer entscheiden selbst, ob ein vorbereitetes Angebot umgesetzt wird oder sie eigene Ideen verwirklichen möchten. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Der Aktivspielplatz hat bis zum Ende der Sommerferien geöffnet. Außerhalb der Ferien ist montags bis donnerstags von 15 bis 19 Uhr und freitags von 13 bis 18 Uhr offen. In den Pfingstferien bleibt der ASP geschlossen. In den Sommerferien sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 11 bis 18 Uhr für die Besucher da. Auch in dieser Zeit sind viele Workshops und Aktionen für Kinder und Jugendliche auf dem Aktivspielplatz geplant. Der letzte Freitag in den Sommerferien ist gefüllt mit Überraschungen.

Außerhalb der Sommerferien kann gegen ein kleines Entgelt auf dem Aktivspielplatz Kindergeburtstag gefeiert werden, teilt die Stadt mit. Dem Geburtstagskind und seinen Gästen stehe ein eigenes Partyzelt zur Verfügung, in das sie sich zurückziehen könnten. Zudem gebe es die Möglichkeit, bei einem Lagerfeuer Würstchen oder Stockbrot zu grillen. Die Angebote auf dem Aktivspielplatz können in dieser Zeit natürlich von allen Kindern genutzt werden. Und die Geburtstagsfeiern müssen von den Eltern selbst betreut werden. red