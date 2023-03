Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bad Neustadt (AELF) bietet im April ein Bildungsprogramm Wald für Waldbesitzerinnen und -besitzer an.

Klimawandel und Borkenkäfer machen in vielen Teilen der Wälder einen Waldumbau notwendig. Waldeigentümer müssen heute entscheiden, wie sich ihr Waldbesitz in den kommenden Jahrzehnten entwickeln soll, um wertbeständig zu bleiben oder zu werden, teilt das AELF in einer Pressemeldung mit.

Entscheidungen im Waldbau können sich über viele Jahrzehnte auswirken. Solides Grundwissen ist hier gefragt, heißt es in der Pressemitteilung.

Vorträge und praktischer Tag

Das AELF bietet für Waldbesitzer, unabhängig ob Eigentümer oder Familienmitglieder, eine Fortbildung zur Waldbewirtschaftung an.

Diese wird am Dienstag, 18. April, beginnen und als Vortragsreihe, ergänzt mit einem praktischen Tag im Wald, gestaltet. An fünf Abenden, jeweils dienstags beziehungsweise donnerstags von 19 bis 22Uhr im Dorfgemeinschaftshaus (Ortsmitte) in Oberebersbach . Themen sind: heimische und neue Baumarten, Standort und Klimaansprüche; Unser Wald: von der Verjüngung bis zur Ernte; Professionell im Wald arbeiten (Arbeitssicherheit); Gefahren für den Wald, Waldschutzmaßnahmen; Holzverwertung (Sortimente und Verkauf); Staatliche Förderprogramme.

Die Termine für die Fortbildung sind am 18., 20., 25. und 27. April sowie am 2. Mai. Am 13. Mai findet dann der Tag im Wald statt, teilt das Amt in Bad Neustadt in der Pressemeldung mit.

Anmeldung nötig

Anmeldungen nimmt das AELF Bad Neustadt unter Tel. 09771/ 610 220 25 oder per E-Mail: cindy.poertner@aelf-ns.bayern.de entgegen.

Anmeldeschluss ist Donnerstag, 13. April. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. red