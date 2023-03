Der Schützengau Rhön-Saale sucht einen neuen Jugendleiter. Der bisherige Amtsinhaber, Benedict Müller aus Elfershausen , legte das Amt aufgrund beruflicher Veränderungen nieder. Er verfüge nicht mehr über die notwendige Zeit, sein gern ausgeführtes Hobby weiter zu verfolgen, bedauerte er mit Dank an die Gaujugend-Leitung für deren wichtige Unterstützung.

Trotz vieler Gespräche konnte bis dato keine Nachfolgerin oder Nachfolger gefunden werden. Die Hoffnung, beim Gauschützen-Jugendtag im Vereinsheim Elfershausen doch noch einen neuen Leiter zu finden, zerschlug sich. Die Jugendarbeit wird deshalb kommissarisch von Gau-Schützenmeister Armin Hahn und dem bisherigen Team übernommen.

In einer Retrospektive listete der Scheidende die wichtigsten Daten, Fakten und Erlebnisse. Ende 2022 lag die beachtliche Zahl der jungen Mitglieder bei 649. Großen Anteil am Schwund von 90 jungen Mitgliedern habe die Pandemie gehabt. Doch zeige sich in jüngerer Zeit wieder ein Aufwärtstrend, so Benedikt Müller. Das Jahr 2020 begann zunächst erfreulich. Laura Swiercz wurde gefeierte Bezirksjugendkönigin. Kurze Zeit später wurde durch den „ Lockdown “ der Sportbetrieb komplett eingestellt.

Der Fackellauf der bayerischen Landesjugendleitung zum 50. Jubiläum sowie der Bezirksjugendvergleich, bei dem der Gau vier Gewehrschützen und zwei Bogenschützen stellte, zählten zu den Highlights. Allerdings fehlten Starter im Pistolenbereich.

Keine Freigabe vom Amt

Im Jahr 2021 sollte alles besser werden. Die Idee, eine Open-Air-Veranstaltung auf der Trimburg zu etablieren, erhielt jedoch keine Freigabe des Gesundheitsamts. Im März 2022 kam ein Wendepunkt mit dem Bezirksjugendtag in Nüdlingen, bei dem zumindest eine Teilnahme an einem Präsenttermin möglich war. Jetzt hoffen die Verantwortlichen, dass sich bald wieder ein Gaujugendleiter findet. Das wünschte auch Elfershausens Bürgermeister Johannes Krumm. Er bedauerte Müllers Amtsaufgabe, da der Gauschützenjugendleiter auch ein Aushängeschild für den Markt war.

Gleiches Dilemma im Bezirk

Die Grüße des Bezirks überbrachte die stellvertretende Bezirksleiterin Katharina Junker. Der Bezirk stehe vor einem ähnlichen Dilemma, berichtete sie. Er muss sich ebenfalls einen neuen Jugendleiter suchen, denn der bisherige ist vom Einsatzort zu weit weg.

Die Neuwahlen bestätigten die bisherigen Amtsinhaber Mirco Friedrich, Julian Fels, Lucas Rohner, Sabrina Hahn, Lea Kippes, Marius Meindl und Neuling Tobias Hango. Gauschützenmeister Hahn bat um Unterstützung bei der Suche nach einem neuen Jugendleiter. Sein Dank wie der von Vorstandsmitglied Lukas Rohner galten dem Scheidenden.

Ehrungen für die Besten

Mit der Ehrung der Luftgewehr- und Bogenschützen schloss Benedict Müller seine Amtszeit ab. Bei den Wettbewerben 2020 in der Disziplin Blank- und Langbogen belegte Jonathan Karner ( Elfershausen ) den ersten Rang bei den Schülern , bei der Jugend siegte Rosa Lilian (Reiterswiesen).

Bei den Schülern C Compound-Bogenschützen gewann Nico Kessler, in der Kategorie A und B war dies Nils Reitelbach (beide Stangenroth).

Der besten Recurve-Bogenschütze bei den Schülern A und B heißt Tobias Hango, bei der Jugend Raphael Wigand (beide Thulba).

Lucy Bös ( Elfershausen ) wurde Siegerin mit der Luftpistole bei den Junioren. Schüler-Siegerin mit dem Luftgewehr wurde Emily Blahusch (Neuwirtshaus), in der Jugendklasse hatte Lucas Helmerich (Wermerichshausen) die Nase vorn und bei den Junioren siegte Heidi Krug (Burglauer).

Beim Gaujugendpokal 2022 trug Julian Goll (Poppenroth) bei den Luftgewehr-Schülern den Sieg davon, in der Jugendkategorie war dies Max Brückner (Münnerstadt) und bei den Junioren Selina Weigand (Neuwirtshaus) . Die besten Recurve-Bogenschützen bei den Schülern waren Noah Wunder (Thulba) und bei der Jugend Elias Müller (Neuwirtshaus).