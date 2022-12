Der Nikolaus und sein Helfer Knecht Rupprecht besuchten kürzlich die jüngsten Leichtathleten des TV/DJK Hammelburg während ihrer Donnerstags-Trainingsstunde. Die Kinder der beiden Trainingsgruppen führten den beiden einige Übungen aus dem umfangreichen Trainingsprogramm der Übungsleiterinnen Elisa Eich, Lilian Heid, Anna Lukaschewitsch, Claudia Siegl, Irma Sell und Angelika Franz-Fella vor.

Der Nikolaus lobte den Trainingseifer einiger Sportlerinnen und Sportler und betonte, dass sich nur durch die regelmäßige Teilnahme am wöchentlichen Training die besten Fortschritte erzielen lassen. Man müsse regelmäßig und konzentriert üben, nur so könne man richtig gut werden.

Der Nikolaus wies außerdem darauf hin, dass bei Sportfesten in der Region wie zum Beispiel in Ramsthal oder in Rottershausen sich die Sportlerinnen und Sportler mit anderen messen und ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen können. Deshalb sei auch da die Teilnahme wichtig

Zum Abschied bat er die Übungsleiterinnen, die mitgebrachten kleinen Nikolauspäckchen am Ende der Übungsstunde zu verteilen. Die Kinder bedankten sich mit ein paar Nikolausliedern. red