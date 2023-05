Einen neuen Dreimärker an der Gemarkungsgrenze zwischen Untererthal , Hetzlos und Schwärzelbach haben die Feldgeschworenen aus den drei Ortschaften in Vorbereitung auf den bevorstehenden Grenzgang der Untererthaler am 3. Juni gesetzt.

Weil der bisherige Grenzstein im Bereich der Feldwegeinmündung zur Staatsstraße 2790, gegenüber des Abzweigs nach Hetzlos, angefahren und dabei irreparabel beschädigt worden ist, fertigte der Untererthaler Feldgeschworene Elmar Rüger einen neuen Stein aus Granit. Der soll künftig allen ähnlich gearteten Annäherungsversuchen standhalten. red