Trotz beachtlicher abgearbeiteter Maßnahmen in den verflossenen drei Jahren will der Markt heuer weitere umfangreiche Projekte einleiten und nach Möglichkeit fertigstellen. Beim Neujahrs-Empfang im Sportheim Machtilshausen nannte Bürgermeister Johannes Krumm die im Fokus stehenden Themen.

Neben den weiterführenden Arbeiten zum Hochwasserschutz in Elfershausen steht für das neue Jahr der Bau der Wasserbegegnungsstätte auf der Agenda. Für die Feuerwehren ist die Beschaffung von drei neuen Fahrzeugen vorgesehen. Priorität genießt auch die Umsetzung der Energiewende mit der Gründung des Regionalwerks, des Klima-Netzwerks und die Entstehung erster Projekte für Erneuerbarer Energien in kommunaler Hand.

Das Mobilitätsprojekt „Gleis E-Mobil“ am Bahnhof inklusive der Straßen-Asphaltierung zu den Aussiedlerhöfen dürfte Zeit und einen ordentlichen Batzen Geld erfordern. Das Gebäude „Am Rosenhügel“ muss einer neuen Verwendung weichen. Die Gestaltung des Dorfplatzes und der Kapellenstraße in Machtilshausen gehört zu den dringlichsten, wenn auch wohl arbeitsintensivsten Aufgaben der Gemeinde.

Dass der Markt seine Vorsätze realisieren und schultern kann, belegen die jüngsten abgeschlossenen Maßnahmen . Als Beispiele seien hier die Neugestaltung der Saale-, Hänner- und Wirtsstraße in Langendorf, die Neubaugebiete in Trimberg und Machtilshausen, die Kneippanlage in Trimberg sowie die Neubauten des Feuerwehrgerätehauses und des Kindergartens nebst Hochwasserschutzmaßnahmen genannt.

Mit Blick auf die Veränderungen, die in den vergangenen drei Jahren stattfanden, räumte Krumm ein: „Die Legislatur war von vielen Einschränkungen geprägt. Doch trotz aller Widrigkeiten hat sich der Marktgemeinderat in den drei Jahren zu einem guten Team entwickelt und nach holprigem Beginn einiges auf den Weg gebracht“. Bis dato schlagen 47 Rats-, neun Ausschuss- und sieben VG-Sitzungen zu Buche. Hier dankte der Rathausobere den Räten, aber auch deren Partnerinnen und Partnern, „die so einiges mit ertragen und aushalten mussten“.

Besonderer Dank

Eine besondere Würdigung galt einem Ortsbürger, der sich jahrzehntelang dem Markt ehrenamtlich bei ungezählten Helfereinsätzen zur Verfügung stellte – Albrecht Haun. Schon vor mehr als einem Dutzend Jahren für seinen Einsatz als Hausmeister des Kindergartens geehrt, ist er auch für den neuen Kindergarten ehrenamtlich tätig , nach wie vor für die Kirche im Einsatz und hilft der Allgemeinheit, wo er gebraucht wird. Beim Neubau des Kindergartens zeichnete Haun verantwortlich für eine Zwischenlösung für die Kleinkinder-Gruppe im Pfarrheim. Am Friedhof und beim Bau des Feuerwehrgerätehauses, wo er weit über 100 Arbeitsstunden leistete, reihte er sich in die Pflasteraktionen ein und als Helfer bei Festen ist er immer willkommen.

„Albrecht, du bist nicht mit Geld zu bezahlen. Herzlichen Dank im Namen der Marktgemeinde für deinen Einsatz“, lobte der Bürgermeister mit der Übergabe eines Präsentes und des kürzlich erschienenen Buches über vergessene Orte im Raum Hammelburg. Gattin Barbara dankte Krumm mit einem Blumengebinde für deren Verständnis und „Rückendeckung“.

Dritter Bürgermeister Volker Partsch lobte den Rathausoberen für das „gute und souveräne Leiten“ der Gemeindegeschicke. Sein Dank galt neben der Verwaltung auch der Bürgermeistergattin, Tanja, der er für die Unterstützung ihres Gatten einen Blumenstrauß überreichte.