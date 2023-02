„La Dolce Vita“ ist das Motto des Kissinger Sommers, erfuhren die über 90 Neubürger beim monatlichen Treffen von Alexander Steinbeis. Der Intendant stellte im Kaisersaal des Hotels Kaiserhof Victoria sich und das Programm des internationalen Musikfestivals vor.

La Dolce Vita oder auch das süße Leben war schon zur Jahrhundertwende ein Lebensstil, ein Leben voller Lebensfreude und Leichtigkeit. So sagte schon Gioachino Rossini , der 1856 in Bad Kissingen zur Kur weilte: „Essen, Lieben, Singen, Verdauen“ sind die vier Akte der komischen Oper, die Leben heißt. Neben dem Komponisten wird mit dem Thema auch dem Schwesternbad im Unesco-Verbund der „Great Spas of Europe“, dem toskanischen Kurort Montecatini Terme gedacht. Zahlreiche italienische Komponisten erholten sich dort, unter anderem Giuseppe Verdi , Giacomo Puccini und später Luciano Berio, sagte Steinbeis.

Anne-Sophie Mutter ist dabei

Hochkarätige Künstler, Dirigenten und bekannte und neue Orchester konnten für das Klassikfestival gewonnen werden, wie zum Beispiel das Orchestra Sinfonica die Milano, das Orchester der Accademia Nazionale di Santa Cecilia, aber auch die Bamberger Symphoniker , das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin und die Tschechische Philharmonie . Besonders freue ich mich auf Anne-Sophie Mutter mit ihrem Ensemble, sagte Steinbeis. Sicherlich einer der Höhepunkte.

Steinbeis nannte auch die Wandelkonzerte und lud zu den kostenlosen Prélude-Konzerten ein, die am Freitag und Samstag um 18 Uhr an unterschiedlichen Plätzen in Bad Kissingen stattfinden. Auch den Symphonic Mob wird es wieder geben. Hier handelt es sich um Bayerns größtes Spontanorchester. Jeder kann mitspielen, und dieser musische Flash-Mob ist für alle gedacht, die Freude am Singen und Musizieren haben. Unter den Neubürgern des Abends war ein Teilnehmer des Flash-Mobs aus dem Jahr 2022. Er war durch sein lilafarbenes T-Shirt erkennbar, welches die Mitspieler erhielten.

Der Smphonic Mob findet am 2. Juli statt. Eine weitere Besonderheit des Kissinger Sommers: Die Künstler können bei einem Treffen „Auf einen Kaffee mit...“ an jedem Samstag um 10.30 Uhr im Weißen Saal im Regentenbau kennengelernt werden, sagte Steinbeis. Diese Künstlergespräche und auch die Konzerteinführungen, jeden Freitag um 17 Uhr im Grünen Saal, sind kostenfrei. Steinbeis ging auch auf die Spielstätten ein. Zum Schluss zeigte er die Finanzierung des Musikfestivals auf.

Das nächste Treffen der Neubürger findet am 16. März 2023 um 19 Uhr im Hotel Sonnenhügel statt. Christine Oswald wird durch Vortrag und Führung einen Einblick in das auf Familienurlaub spezialisierte Hotel geben. Um Anmeldung unter Anita.Schmitt@ascordis.de wird gebeten. red