Da der Grüngutplatz in Bad Bocklet insbesondere bei schlechter Witterung schwer befahrbar ist, wurde er in den letzten Wochen von der Firma Johannes Burger Bau aus Steinach hergerichtet, teilt die Marktgemeinde Bad Bocklet in einer Pressemeldung mit.

Neben der Verrohrung der Gräben wurde der ganze Platz neu aufgeschottert. Bis auf die Asphaltierung der Einfahrten sind nun die Arbeiten abgeschlossen und es kann wieder Grüngut angeliefert werden, heißt es weiter. Die Gemeinde weist in diesem Zusammenhang auf die ordnungsgemäße Anlieferung hin:

Angenommen werden Hecken-, Strauch- und Baumschnitt (bis maximal 20 Zentimeter Durchmesser), Blumen, Rasenschnitt sowie Pflanzenreste aus privaten Haushaltungen.

Um Garten- und Grünabfälle ökologisch sinnvoll verwerten zu können, ist es notwendig, dass das Grüngut schon bei der Anlieferung auf dem Häckselplatz in „weiches“ und „hartes“ Grüngut getrennt wird. Unter „weichem“ Grüngut versteht man feuchtes Material wie Grasschnitt und Laub. Als „hartes“ Grüngut wird holziges und trockenes Material bezeichnet wie Äste und Heckenschnitt.

Hackschnitzel eignen sich gut zum Mulchen und als Strukturmaterial für den eigenen Komposthaufen. Häckselgut kann daher kostenfrei an allen Häckselplätzen mitgenommen werden. Bei Bedarf an größeren Häckselgutmengen setzt man sich direkt mit dem Maschinen- und Betriebshilfsring Saale-Rhön e.V. (Tel. 09736/751 950) in Verbindung. red