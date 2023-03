In diesem Monat wird die letzte Seite für den „Bunten Buchladen “ aufgeschlagen. Eine Institution der Saalestadt tritt ab und schließt ihre Türen. Das vielseitige Angebot in den Regalen und Schaufenstern, das in den Abend- und Nachtstunden im Schein historischer Wohnzimmerlampen grüßte, gibt es nicht mehr.

Andrea und Matthias Teltz laden zum Showdown ein, was sie „Trösteln“ nennen, so wie beim Abschied von einem lieben Menschen. Melancholie kommt auf, wenn man auf die leeren Büchergestelle schaut, die einst so viel Spannendes, Fachliches, Amüsantes, Wissenswertes, Exotisches und Aktuelles bereit hielten.

Sachlich, aber mit erkennbarer Wehmut schildert Matthias Teltz seinen Werdegang. Da war zunächst das Germanistikstudium, das er aufgab, um eine Kürschnerlehre zu absolvieren. Doch dann kehrte er ins Universum der Buchstaben zurück und begann in der Frankfurter Universitätsbibliothek, Sparte Naturwissenschaften, seine Ausbildung zum Buchhändler. Nach dem Wechsel in eine Groß-buchhandlung der Mainmetropole begann er das Geschäft mit der Allgemeinliteratur.

Dabei lernte er sein spätere Ehefrau Andrea kennen. Danach begann zunächst eine kleine Odyssee. Es hielt ihn nichts als Filialleiter von „Montanus“ in Offenbach. Der junge Bücherabenteurer ging als Angestellter in einen Buchladen nach Lohr. Eineinhalb Jahre später fand man ihn in der Buchhandlung Nikolaus in Bad Brückenau und von dort zog es ihn in die Saalestadt, wo Walter Weinelt eine kleine Bücherei in der Kissinger Straße führte. Diese konnten Matthias und An-drea Teltz nach zwölf Jahren als Mieter 1994 übernehmen. Für Matthias und Andrea Teltz ergab sich in den 90er Jahren die Möglichkeit, sich im ehemaligen Gebäude der Familie Rauschmann/Stocklasa zu vergrößern. Sie ergriffen die Gelegenheit, eröffneten hier den Bunten Buchladen und richteten ihn nach eigenem Geschmack ein.

Was bewog das Ehepaar, jetzt die 29-jährige Ära im Wohlfühl-Lesezimmer zu beenden?

Zur Absicht der Besitzer, das Gebäude einem anderen Zweck zuzuführen, kommt das Internet. „Wir hatten 2020 noch gute Umsätze, doch dann brachen diese ein und wir mussten oft eigenes Geld reinstecken“, führt Jung-Rentner Teltz an, der trotz Ruhestand in der Kreisstadt wieder als Buchhandels-Angestellter arbeiten will. Ehefrau Andrea hat noch fünf Jahre bis zur Rente.

Jutta Voullié, die seit sieben Jahren als Teilzeitkraft hier gearbeitet hat, wirkt traurig. „Ich werde die Bücher vermissen - die vielen guten Gespräche, die angenehme Atmosphäre“, bedauert sie. Denn der Bunte Buchladen war kultureller Anlaufpunkt für literarisch interessierte Menschen und auch für viele Vereine. Fotos: Winfried Ehling