Vor zehn Jahren wurde die Selbsthilfegruppe „Menschen mit Depressionen “ im Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Bad Neustadt ins Leben gerufen. Man wollte Betroffene und Angehörige unterstützen, sagt Eva Schmöger aus Burglauer.

Sie ist psychologische Beraterin und Heilpraktikerin für Psychotherapie und begleitet die Gruppe von Anfang an. „Uns ging und geht es darum den Angehörigen zu sagen, dass sie mit den Problemen nicht allein sind und auch nicht allein gelassen werden.“

Immer mehr Betroffene

Eine Studie habe ergeben, dass die Depressionen in den vergangenen Jahren enorm zugenommen haben. „Jeder vierte Bürger oder Bürgerin ist betroffen“, weiß Petra Fuchs vom Bereich Sozialarbeit beim BRK Rhön-Grabfeld.

Für Eva Schmöger ist es wichtig, dass die Angehörigen die eigenen Gefühle wahrnehmen und für sich auch akzeptieren. Nur so könne es gelingen, ein wenig gelassener und optimistischer den Weg mit dem Betroffenen zu gehen. Mittlerweile hätten auch Kliniken die wichtige Arbeit der Selbsthilfegruppen erkannt. Für Angehörige sei der Umgang mit der Krankheit oftmals ein Wechselbad der Gefühle, sagt Schmöger. Dabei sei es eben wichtig, sich selbst nicht zu vergessen und in Selbsthilfegruppen die notwendige Kraft zu schöpfen.

Möglich ist das beim BRK Kreisverband Rhön-Grabfeld einmal im Monat und zwar jeden zweiten Mittwoch von 19 bis 21 Uhr. Treffpunkt ist das Lehrsaalgebäude in der Sonnenstraße in Bad Neustadt. „Wir sind eine offene Gruppe, das bedeutet, dass jeder kommen kann und man muss sich auch nicht abmelden, wenn man einmal nicht dabei sein kann. Es ist ein geschützter Raum“, fügt Schmöger an.

Waren es in den Anfangsjahren meist die über 50-Jährigen, so sind es heute oft Jugendliche aber auch Eltern und junge Erwachsene. Nach wie vor würden jedoch auch die Depressionen im Alter zunehmen. mhf