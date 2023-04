Um das Thema Depression im Alter ging es bei einem Senioren-Workshop in Hammelburg im Generationentreff Taubenschlag. Bürgerinnen und Bürger durften selbst aktiv werden und Verantwortung übernehmen, die Teilnehmerzahl war groß.

„Lebensfroh sein – da bin ich dabei“: Zu Beginn erläuterte Katrin Jung von der Diakonie Schweinfurt, Projektkoordinarin für die Gerontopsychiatrische Vernetzung in den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld, bei einem Filmvortrag, wie sich die anwesenden Senioren einbringen können. „Wir möchten vor allem wissen, wie Senioren mit Situationen in ihrem Alltag umgehen, in denen sie sich einsam fühlen. Was haben Sie für Strategien, wie bewahren Sie ihre Lebensfreude? Was könnte Sie dabei unterstützen? Was fehlt in Ihrem Ort, um besser mit der Einsamkeit umgehen zu können?“

Die Senioren und Seniorinnen waren an diesem Tag selbst die Experten. Nach dem Vortrag bildeten sich Arbeitskreise an den Tischen. An den Befragungen beteiligten sich Johannes Wagner, der an der Hochschule Coburg sein Studium zum Bachelor für Soziale Arbeit absolviert. Ebenso Moritz Hehn, Geschäftsstellenleiter der Gesundheitsregion Bäderland Bayerische Rhön.

Nur durch die Teilnahme von Betroffenen und den Senioren vor Ort sei es möglich, künftig dieser gesellschaftlichen Herausforderung zu begegnen. Bedarfsgerechte Projekte sollen entwickelt und umgesetzt werden. Nach Abschluss der Studie werden bei einer weiteren Veranstaltung im Generationentreff Taubenschlag, voraussichtlich im Herbst 2023, erste Ergebnisse und mögliche Umsetzungen im Landkreis, bekannt gegeben.

Resümee des ersten Treffens: Diese Zusammenarbeit war für alle Personen eine neue Erfahrung. Das recht junge Team war sehr überrascht über die Bedürfnisse von Senioren . Die Senioren wiederum fühlten sich ernst genommen. Der Dialog zwischen den Generationen sorgte auf beiden Seiten zu ganz neuen Erkenntnissen. red