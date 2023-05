Eine Reise in die Vergangenheit hat eine Gruppe der Kolpingsfamilie Thundorf mit dem Besuch des historischen „Tante-Emma-Ladens“ in Friesenhausen unternommen, wie der Verein in einer Pressemeldung informiert.

Else Häpp schilderte zuerst den Werdegang dieses Gebäudes. Nach dem Tod der letzten Betreiberin des Dorfladens im Jahre 1976 passierte in dem Haus 40 Jahre lang nichts. Im Jahr 2013 konnte die Familie Häpp dieses Nachbargebäude erwerben.

Andrea Meub, der Tochter von Else Häpp, ist es zu verdanken, dass das Gebäude vom Abriss verschont blieb und heute ein sehenswertes Museum geworden ist.

Andrea Meub hat unzählige originale Artikel und Gegenstände aus den Kartons und Schränken geholt, vom Staub der 70-er Jahre befreit und in den noch vorhandenen Regalen und Vitrinen des ehemaligen Ladens untergebracht.

Für dieses ungewöhnliche Engagement erhielt Andrea Meub inzwischen mehrere Preise und Auszeichnungen.

Schnell fühlten sich die Thundorfer Besucher zurückversetzt in die Zeit, in der es noch in jedem Dorf einen solchen Dorfladen gab.

Nicht nur das große, viereckige Glas mit den Himbeerbonbons auf der Theke weckte gleich schöne Erinnerungen. Diese Bonbons waren früher bei den Kindern sehr beliebt und man konnte sie in jeder gewünschten Stückzahl in einer Papiertüte vom damals spärlichen Taschengeld kaufen.

Über drei Etagen sind in mehreren original erhaltenen Räumen jede Menge Utensilien aus der Zeit vor 1970 ausgestellt und lösten bei den Kolping-Mitgliedern Erinnerungen und Gespräche aus.

Rosalinde Koch, Vorsitzende der Kolpingsfamilie Thundorf , bedankte sich bei Else Häpp für die Führung durch den ehemaligen „Tante-Emma-Laden" mit einem Präsent. Abschluss war im Cafe „VeReNa" in Friesenhausen bei Kaffee und gutem Kuchen.