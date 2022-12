Wie in den Vorjahren stand wieder die Teilnahme einer Delegation des Bundes der Deutschen Infanterie e.V. (BDInf) an der traditionellen nationalen Gedenkveranstaltung Sidi-Brahim in Paris/Vincennes an. Nachdem 2021 das 100-jährige Jubiläum der Fédération Nationale des Amicales des Chasseurs (FNAC) unter der Schirmherrschaft des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zusammenfiel mit dem 180. Jahrestag der ersten Fahnenverleihung an die französischen Jäger sowie dem 176. Jahrestag des Gefechts um Sidi-Brahim, galt es dieses Jahr, den 177. Jahrestag im Kreise aller französischen Jägertruppenteile und Jäger-Traditionsvereinigungen feierlich zu begehen.

Die deutsche Delegation bestand aus dem neuen Präsidenten, Generalmajor a.D. Josef Blotz, dem aktuellen und dem ehemaligen 2. Vizepräsidenten des BDInf, Oberst d.R. Lutz Brade und Oberst a.D. Siegfried Wolf .

Zeremonie am Ehrenmal

Dazu wurde in einer eindrucksvollen Zeremonie am Ehrenmal der „Ewigen Flamme“ unter dem Arc de Triomphe in Paris des Schutzpatrons der Infanterie „St Maurice“ und der Gefallenen der Infanterie gedacht.

Der Kranzniederlegung folgte das eigentliche Zeremoniell, „La ravivage de la Flamme“ (sinngemäß: das Wiedererwecken der Flamme). Hier wird die Deckscheibe der „ewigen Flamme“ durch den ranghöchsten anwesenden Militär oder Ehrengast mit einem Ehrensäbel um eine Öffnung verschoben und damit symbolisch neu entfacht. Beschlossen wird dieses Zeremoniell mit dem Abschreiten der Front der angetretenen Veteranen, dem Eintrag in das Gästebuch und dem Abspielen der französischen Nationalhymne.

Der zweite Tag des Besuchs stand im Zeichen der französischen Jägertruppe und ihrer Vereinigung FNAC. Im weiträumigen Hof des historischen Schlosses zu Vincennes waren die Abordnungen aller aktiven Truppenteile der Jägertruppe sowie Fahnenkommandos der Kameradschaften und Vereinigungen ehemaliger Jägertruppen aus ganz Frankreich angetreten, um der feierlichen Weitergaben der Fahne der französischen Jäger vom 16. BCP (Bataillon Chasseurs à Pied) an das 27. BCA (Bataillon Chasseurs Alpins) beizuwohnen.

Nach Abschluss der offiziellen Zeremonie ging es zum informellen Ausklang über. Auch wurden neue Ideen bezüglich einer Intensivierung der Partnerschaft mit dem Präsidenten der FNAC andiskutiert, heißt es in der Pressemeldung. red