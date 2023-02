Im März und April wird die Schachtdeckelsanierung im Stadtgebiet fortgeführt. Die Arbeiten sind im Bereich Bismarckstraße, Rosenstraße und Schützenstraße geplant, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Bei der Schachtdeckelsanierung werden überstehende oder defekte Schachtdeckel für Kanaleinläufe in der Straßenoberfläche durch eine Spezialfirma repariert. Nach der Reparatur wird der Schachtdeckel wieder passend in die Asphaltdecke eingebaut. Durch die maschinellen Arbeiten mit größeren Geräten sind Verkehrsbehinderungen unvermeidlich. Die Stadt Bad Kissingen versucht die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, heißt es in der Mitteilung weiter. red