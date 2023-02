Marion Eckert

Burkardroth — Derzeit wird in Unterfranken ein Klimaschutzwerk gegründet. Hierzu hatten über 53 Kommunen aus Unterfranken ihr Interesse bekundet. Auch der Markt Burkardroth wird mit dabei sein.

Die Gemeinderätinnen und -räte halten das Projekt für sinnvoll und wichtig, und versprechen sich technische Beratung wie auch Unterstützung, um Fördermittel zu bekommen.

Beratung und Förderung

Die fachliche Betreuung des Netzwerks erfolgt durch das Institut für Energietechnik der Hochschule Amberg-Weiden . Netzwerktreffen sollen einen Austausch zwischen den beteiligten Kommunen gewährleisten, es soll etwa Fachvorträge und Besichtigungen von Praxisbeispielen geben. Zum anderen soll jeder Teilnehmer die Möglichkeit haben, sich individuell beraten zu lassen. Ziel müsse es sein, Treibhausgasemissionen zu reduzieren.

Der jährliche Eigenanteil beläuft sich auf rund 1200 Euro für die Netzwerktreffen. Die Kosten für die fachliche Beratung hängen vom tatsächlichen Beratungsumfang ab, der Eigenanteil pro Beratungstag liegt bei etwa 255 Euro .

Bauangelegenheiten

Zugestimmt wurde verschiedenen Bauangelegenheiten: Einer Wohnung im Dachgeschoss und einem Pkw-Stellplatz in Stangenroth, einer Dachgaube, einem dritten Giebel sowie dem Teilausbau eines Dachgeschosses in Katzenbach, dem Teilabbruch einer alten Scheune und dem Bau einer Scheune mit Stallungen in Gefäll sowie dem Einbau einer Wohnung in ein Nebengebäude mit Gaube und Glasdach auf dem bestehenden Balkon in Wollbach.

Aufträge vergeben

Aus nicht öffentlicher Sitzung wurde außerdem bekannt gegeben, dass die Firma Brandl-Bau aus Wollbach damit beauftragt wurde, in den Jahren 2023 und 2024 Kleinbaumaßnahmen mit einer Gesamtsumme von 83.997 Euro auszuführen.

Die Abbrucharbeiten der Brücke in der Brückenstraße in Premich übernimmt die Firma Sitte Erdbau, Bad Brückenau für 6842 Euro .

Mit der geplanten Erneuerung der Fußgängerbrücke wurde die Firma Albert Metallbau aus Stralsbach für 16.650 Euro beauftragt.