Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP) und Gesundheitsminister Klaus Holetschek bauen auch im Jahr 2023 auf die Expertise des Zentrums für Telemedizin e.V. (ZTM). Um die Digitalisierung in Gesundheit und Pflege weiter voranzutreiben, übergab Minister Holetschek einen Förderbescheid in Höhe von rund 566.000 Euro im Beisein von Staatssekretär Sandro Kirchner an ZTM- Geschäftsführer Sebastian Dresbach und Landrat Thomas Bold , heißt es in einer Pressemitteilung des ZTM.

Seit nunmehr elf Jahren sorgt das ZTM im Auftrag des StMGP für Information und Aufklärung rund um Telemedizin und wurde seither mit insgesamt knapp 5,5 Millionen Euro vom bayerischen Gesundheitsministerium gefördert, heißt es weiter. Der einst regional auf die Modellregion Rhön angelegte Ansatz wurde in den letzten Jahren auf den gesamten Freistaat Bayern ausgeweitet. Auch Minister Holetschek betonte die Wichtigkeit der weiteren, bayernweiten Förderung: „Die Digitalisierung hilft dabei, die medizinische und pflegerische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in Bayern weiter zu verbessern. Das Zentrum für Telemedizin e.V. macht die Chancen der Digitalisierung für Patientinnen und Patienten, für Pflegebedürftige, für Leistungserbringer und für pflegende Angehörige erlebbar – und unterstützt so ihre Verbreitung.“

Dass eine solche Förderung nicht für selbstverständlich erachtet wird, betont ZTM-Geschäftsführer Sebastian Dresbach. Um Gesundheitsakteure und Bevölkerung über Telemedizin zu informieren, setzt das ZTM auf ein bunt gemischtes Konzept. Ein Fokus liegt dabei auf Veranstaltungen, Führungen durch den ZTM-Showroom und E-Learning Kursen. Einmal monatlich findet das „ZTM Symposium“ statt, das interessierten Gesundheitsakteuren mit Fachvorträgen die Chancen der Digitalisierung aufzeigt und Umsetzungsbeispiele vorstellt. Auch im Juni steht eine weitere Veranstaltung zum Thema „Chat-GPT und Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen“ auf der Agenda der ZTM-Veranstaltungen (28. Juni von 14 bis 16 Uhr, online). Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt über die ZTM-Webseite ztm.de.

Vor Ort sorgt das ZTM mit seinem Showroom für eine praxisnahe Auseinandersetzung mit telemedizinischen Systemen. „Wir sind sehr froh, dass uns mit dem Umzug in das neue Gebäude, nun noch mehr Möglichkeiten für den Austausch und das Erleben der Digitalisierung zur Verfügung stehen. Schon jetzt haben wir im Jahr 2023 mehrere hundert Besucher in unserem Showroom begrüßen dürfen, das übersteigt alle bisherigen Besucherzahlen. Gerade in Kombination mit der DeinHaus 4.0 Musterwohnung ergeben sich hier schöne Synergien.“ Am 15. Juli von 9 bis 15 Uhr öffnet das ZTM beim Tag der offenen Tür im neuen Gebäude gemeinsam mit dem Landratsamt seine Pforten. red