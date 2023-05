Rund zwei Dutzend Leute folgten der Einladung von Manuela Rottmann zum politischen Kneipenabend nach Bad Brückenau in „Die Klappe“. Einem kurzen Bericht über die Arbeit der Abgeordneten in Berlin folgte eine Diskussion, bei der sich Mark Decker, Küchenleiter und Familienvater aus Bad Brückenau und Direktkandidat von Bündnis 90/Die Grünen für die kommende Landtagswahl, vorstellte.

Wie stabil die Ampel-Koalition derzeit sei, wollte ein Gesprächsteilnehmer wissen. „Die Koalition ist ein Abbild der Gesellschaft, sie spiegelt so manchen Widerspruch innerhalb der Bevölkerung wider“, erklärte die Bundestagsabgeordnete , wie in einer Pressemitteilung aus Rottmanns Wahlkreisbüro nachzulesen ist.

Auch das viel diskutierte Gebäudeenergiegesetz wurde zum Thema. Zudem: Die erneuerbaren Energien seien eine Chance auf wirtschaftlichen Aufschwung in der Region um Bad Brückenau . Entscheidend sei, dass die Chance für Wertschöpfung in der Region durch den Landkreis beherzt ergriffen werde.

Rottmann erlebe eine Aufbruchsstimmung auf dem Land. „Ganz viele Leute in der Region haben energetisch schon einiges gemacht, diese Erfolgsstorys müssen erzählt werden.“

Von der Diskussion zeigte sich Rottmann begeistert: „Während in Berlin oft nur darüber diskutiert wird, was alles nicht geht, und Ängste vor Veränderung geschürt werden, sind die Bürgerinnen und Bürger in Bad Brückenau viel weiter. Sie suchen nach Lösungen und bringen dafür viele Erfahrungen mit", erklärte sie, und: „Wir haben hier in der Region so viele Macher, das Potenzial ist enorm."