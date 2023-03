Wildkatze, Wolf, Wildschwein und Wald : Sie alle standen in den Jahren 2020 bis 2022 im Fokus eines Monitoringprojekts im hessischen Teil des Unesco Biosphärenreservats Rhön. Ziel war die Untersuchung der Bestände von Großsäugern und ihrer ökologischen Bedeutung vor allem in

Kernzonen. Die Ergebnisse dieses Monitorings präsentiert die Hessische Verwaltung des Biosphärenreservats am Dienstag, 4. April, von 18 bis 20 Uhr im Ulstersaal von Hilders.

Ein Highlight des Abends ist die Vorstellung der druckfrischen neuen Broschüre über die 22 hessischen Kernzonen, die spektakuläre Aufnahmen aus diesen Lebensräumen enthält. Referent ist Heribert Schöller, der das Monitoring durchgeführt hat. Als Biologe war er am Naturmuseum und Forschungsinstitut Senckenberg in Frankfurt am Main tätig, bevor er 1999 als Wissenschaftsjournalist und Naturfilmer zum Fernsehen kam. 2003 gründete er eine Filmproduktionsfirma, mit der er zahlreiche Naturdokumentationen für den Kultursender Arte gedreht hat, darunter auch Filme über die Rhön. Der Kurzfilm „Die Rhön – Land der Biologischen Vielfalt“ wird an diesem Abend gezeigt. red