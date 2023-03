Zu einem Informationsabend lädt das Frobenius-Gymnasium am Mittwoch, 15. März, von 17 bis 19 Uhr ein. Die Türen sind bereits ab 16.30 Uhr zur freien Erkundung des Schulhauses geöffnet, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Tutoren nehmen im Eingangsbereich die Kinder in Empfang, und es bietet sich die Möglichkeit, Gespräche mit der Schulleitung , den Lehrkräften und anderen Eltern zu führen. Zudem beantwortet von 16.30 bis 17 Uhr die Firma Marcus Beran Fragen bezüglich des Pausenverkaufs und der Mittagsverpflegung am Frobenius-Gymnasium. Ab 17 Uhr informieren in der Aula Schulleitung und Beratungslehrer zu den für den Übertritt wichtigen Themen, wie Überlegungen aus pädagogischer Sicht, Ausbildungsrichtungen, Wahlunterricht, Zusatzangebote und anderes. Ebenso wird das Konzept der Theaterklasse vorgestellt. Danach kann man das Gymnasium mit seinen fachspezifischen Angeboten zu den Schwerpunktthemen Naturwissenschaften, Sprachen, Ganztag sowie Musik/Sport/Theater an verschiedenen Stationen im Schulhaus kennenlernen. Auch in dieser Zeit stehen die Schulleitung , Lehrkräfte, Vertreter des Elternbeirats sowie der SMV für Gespräche und Fragen bereit. Zeitgleich wartet ab 17 Uhr auf die anwesenden Viertklässlerinnen und Viertklässler ein von Lehrkräften ansprechend gestaltetes Programm. Sie dürfen sich auf vier Ateliers freuen, die spielerisch Inhalte der 5. und 6. Klasse vorstellen: Atelier 1 „Vorhang auf – wir machen Theater!, Atelier 2 „Trixi erklärt dir die Welt der Mathematik“, Atelier 3 „Auf Forschungsreise in Natur und Technik“ sowie Atelier 4 „Hello, Salve und Salut – Sprachen am FGH“. Dazu teilen die Tutoren nach der Begrüßung im Eingangsbereich die Kinder entsprechend ihrem Geburtsmonat in Gruppen ein: Gruppe Frühling März, April und Mai, in der Gruppe Sommer sind Juni, Juli, August, in der Gruppe Herbst sind September, Oktober und November sowie in der Gruppe Winter die Geburtsmonate Dezember, Januar und Februar. Um 19 Uhr endet das Programm und die Kinder können in der Aula abgeholt werden. Nach den Osterferien ist am Dienstag, 18. April, ein Schnuppernachmittag im gebundenen Ganztag möglich. Weitere Informationen dazu gibt es über die Grundschulen nach dem Infoabend. Infos zum Übertritt gibt es auch unter frobenius-gymnasium.de. red