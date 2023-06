Beim 40. Stadtfest am Sonntag, 25. Juni, hat die Stad Bad Brückenau einen besonderen Gast. Die Stadt konnte den gebürtigen Brückenauer Danny Martin gewinnen, wie es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus heißt.

Danny Martin ist dreimaliger Deutscher Meister der „Stihl Timbersports® Series“ und gehört seit 2012 zum deutschen Kader für die Team-Weltmeisterschaft. Zu seinen größten nationalen Erfolgen zählen die Titelgewinne der Deutschen Meisterschaft in den Jahren 2019, 2020 und 2022, sowie in den Jahren 2014, 2015 und 2018. 2021 wurde er deutscher Vizemeister.

International erfolgreich

International war Danny Martin ebenso erfolgreich, er belegte den 1. Platz beim European Nations Pro Cup 2022.

Ein Highlight am Stadtfestsonntag ist seine Sportholzfäller-Show, in der Danny Martin sein Können präsentieren wird. Der amtierende Deutsche Meister wird unter anderem mit seiner 80 PS starken Motorsäge für Aufsehen und reichlich Holzspäne sorgen, so die Pressemitteilung.

In zwei actiongeladenen Shows zeigt er insgesamt vier Disziplinen:

Underhandchop: Auf einem horizontal verankerten Block stehend, versuchen die Athleten durch Axtschläge den im Durchmesser 32 Zentimeter dicken Stamm zu durchschlagen.

Singlebuck: Mit einer etwa Zwei-Meter-Handsäge wird eine Holzscheibe von einem horizontal befestigten Block abgesägt (Durchmesser 46 Zentimeter). Bei dieser Disziplin sind der Rhythmus und die Dynamik des Sportlers entscheidend.

Zuschauersägen

Singlebuck/Zuschauersägen: Die Disziplin „Singlebuck“ kann von Zuschauern ab 18 Jahren ausprobiert werden.

Hotsaw: Mit einer extrem leistungsstarken Motorsäge müssen von einem waagerecht verankerten Holzblock mit einem Durchmesser von 46 Zentimetern innerhalb eines Bereichs von 15 Zentimetern drei vollständige Scheiben gesägt werden. Die Herausforderung besteht darin, die geballte Kraft der bis zu 80 PS starken Motorsäge zu beherrschen. Mit einer Kettengeschwindigkeit von etwa 240 km/h und einem Gewicht von rund 27 Kilogramm fordert die „heiße Säge“ dem Sportler Höchstleistungen ab, so die Pressemitteilung.

Die beiden Shows finden am Sonntag statt und beginnen um 13 und um 15 Uhr gegenüber der alten Post – in der Nachbarschaft zu den Volkerser Vereinen, wie es heißt. Im Anschluss an die Shows wird Danny für Autogramme und Selfies zur Verfügung stehen. red